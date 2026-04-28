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Hindi NewsदेशBengal Election: दूसरे चरण की ये 23 सीटें जहां ‘महिला वोटर पावर’ का दबदबा, क्या बदल देंगी पूरे चुनाव का खेल?

Bengal Election: दूसरे चरण की ये 23 सीटें जहां ‘महिला वोटर पावर’ का दबदबा, क्या बदल देंगी पूरे चुनाव का खेल?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 में से 23 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं. जादवपुर सबसे आगे है, जबकि बेहाला पश्चिम दूसरे स्थान पर है. कोलकाता और आसपास की कई सीटों पर यह रुझान दिखा. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:47 AM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
बंगाल विधानसभा चुनाव

Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को जिन 142 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 23 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर जादवपुर है, जहां अब पुरुषों के मुकाबले 11759 ज्यादा महिला वोटर हैं. पानीहाटी, जहां BJP ने RG Kar पीड़ित की मां को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां भी पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है.

बेहाला पश्चिम दूसरे स्थान पर

इन 23 सीटों की सूची में बेहाला पश्चिम दूसरे स्थान पर है, जहां करीब 1.37 लाख महिला और 1.28 लाख पुरुष वोटर हैं. टॉलीगंज, बेहाला पूर्व, दम दम, बिधाननगर, राजारहाट गोपालपुर, राशबिहारी, बारानगर और बर्दवान दक्षिण जैसी सीटें भी शीर्ष 10 में शामिल हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. पानीहाटी सीट भी चर्चा में है, जहां महिला वोटरों की संख्या अधिक है और यहां एक हाई-प्रोफाइल चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन सीटों पर भी महिलाएं आगे

इस सूची में बारसात और हुगली के चंपदानी जैसे क्षेत्र निचले पायदान पर हैं, लेकिन यहां भी महिला मतदाता पुरुषों से आगे हैं. बारसात में 373 और चंपदानी में 122 अधिक महिला वोटर दर्ज किए गए हैं.
इसके अलावा बिधाननगर (98891 पुरुष; 104979 महिला), राशबिहारी (76263 पुरुष; 82137 महिला), बारानगर (90690 पुरुष; 95847 महिला) और कस्बा (131451 पुरुष; 134,158 महिला) जैसे क्षेत्रों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है.

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मतदान में भी महिलाओं की बढ़त

सिर्फ मतदाता संख्या ही नहीं, बल्कि मतदान प्रतिशत में भी महिलाएं आगे रहीं. पहले चरण में 18 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया. कर्सियांग में 87002 महिलाओं ने वोट डाले, जबकि 83405 पुरुषों ने मतदान किया. सीतलकुची (कूच बिहार) में 1.41 लाख महिलाओं ने वोट डाला, जबकि 1.37 लाख पुरुषों ने मतदान किया. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भी महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही. करनदीघी (उत्तरी दिनाजपुर) और फांसीदेवा (दार्जिलिंग जिला) में भी महिलाओं ने बढ़त बनाई.

महिला उपस्थिति 92.7%

 

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 152 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की उपस्थिति 92.7% रही, जबकि पुरुषों की उपस्थिति 91% दर्ज की गई. हालांकि, 23 अप्रैल को 16 जिलों में हुए मतदान के दौरान SIR घटकर 950 रह गया था, इसके बावजूद महिलाओं की अधिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड महिलाओं में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को दर्शाता है. आने वाले चरणों में यह रुझान चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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