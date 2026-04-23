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बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में ‘करो या मरो’ की जंग, BJP और TMC के लिए क्यों है ये निर्णायक मुकाबला?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए आज का दिन आर-पार की लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है. 23 अप्रैल यानी आज बंगाल के 152 सीटों पर वोटिंग होना है. यही वह चरण है जो न सिर्फ ममता बनर्जी की साख तय करेगा, बल्कि बीजेपी के मिशन बंगाल का भविष्य भी तय करेगा. बंगाल विधानसभा चुनाव में यही वह चरण है जो सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता साफ करती है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:47 AM IST
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बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में ‘करो या मरो’ की जंग, BJP और TMC के लिए क्यों है ये निर्णायक मुकाबला?

WB Phase 1 Voting: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए मंच सज चुका है. आज 23 अप्रैल को प्रदेश की 152 सीटों पर मतदान होगा. उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर दक्षिण के नंदीग्राम की तपती जमीन तक, यह मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 'साख' और भाजपा के 'मिशन बंगाल' के बीच के लिए बहुत ही अहम है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पहले रण में 3.60 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान कर सकेंगे. इन मतदाताओं में लगभग 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिला और 465 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी.

BJP और TMC के लिए करो या मरो का मुकाबला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मुकाबला सत्ता पर पहुंचने के लिए बहुत अहम माना जाता है. पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहले चरण के 152 सीटों में 59 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन दूसरे चरण की 142 सीटों पर बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर ही अपना जादू चला पाई थी. इस तरह सत्ती की राह में बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत ही अहम है तो वहीं ममता के लिए भी बहुत अहम है. 2021 की विधानसभा में कम सीटों पर मिली जीत को इस बार बदलना जरूर चाहेगी TMC.

विधानसभा चुनाव 2021 में ममता की पार्टी को 152 में से 92 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी को भी पहले चरण में ज्यादा ही सीटें मिली थी, जो टीएमसी के लिए टेंशन की बात थी. जबकि दूसरे चरण में 142 में से 123 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था. ऐसे में इस बार TMC यह जरूर चाहेगी कि BJP को पहले चरण में कम सीटों पर रोका जाए, जिससे ममता बनर्जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो सके.

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बीजेपी की स्थिति हो रही मजबूत

अगर 2011 से 2024 तक के चुनावी रुझानों को देखा जाए, तो पहले चरण की 152 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार मजबूत होता गया है. साल 2011 में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन 2016 में उसने 3 सीटों पर जीत मिली थी. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर 86 जगह बढ़त बनाई, वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 59 सीटों तक पहुंच गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 64 सीटों पर आगे रही. यही वजह है कि बीजेपी ने इस चरण में पूरी ताकत झोंक दी है.

टीएमसी भी कम नहीं

दूसरी तरफ टीएमसी ने भी इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. 2011 में पार्टी ने 68 सीटें जीती थीं, जो 2016 में बढ़कर 86 हो गईं. वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 57 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही थी.

2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 92 सीटें जीतकर अपनी पकड़ को और मजबूत बना लिया, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 76 सीटों पर बढ़त बनाए रखने में सफल रही. यह चरण टीएमसी के लिए भी मजबूत माना जाता रहा है, हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे कुछ झटका भी लगा था.

ये जिले हैं अहम

पहले चरण की सीटों में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले बहुत ही अहम माने जाते हैं, जहां मुस्लिम आबादी 50 से 66 फीसदी के बीच है. इन तीन जिलों की कुल 43 सीटों में पिछली बार टीएमसी ने 35 पर जीत हासिल की थी, वहीं बीजेपी को 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था. इस बार बीजेपी ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर देते हुए टीएमसी की बढ़त को चुनौती देने की तैयारी की है. चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल भी गरमाता नजर आया, और दुर्गापुर में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई.

BJP ने TMC पर हमला करने का आरोप लगाया, वहीं TMC का कहना है कि बीजेपी ने उकसाने वाली नारेबाजी की और सुरक्षाबलों ने एकतरफा कार्रवाई की है. यही वजह है कि पश्चिम मिदनापुर में भी बैठक के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए. तनाव के बीच बीजेपी मतदाताओं से अपील कर रही है कि वे बिना डर के वोट करें.

बंगाल चुनाव और हिंसा

बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा का इतिहास परेशान करने वाला है. साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 15 लोगों की जान चली गई थी और 700 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे. वहीं 2021 विधानसभा चुनाव में 1300 से ज्यादा मामले हिंसा के सामने आए थे, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी. साल 2023 में हुए पंचायत चुनाव में 45 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 18 वोट वाले दिन गई थी.

(ये भी पढ़ेंः बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार)

हिंसा को इस बार रोकने के लिए पूरी तैयारी है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परे इंतजाम किए गए हैं. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती से चुनाव का माहौल प्रभावित हो रहा है. तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बंगाल में हिंसा को देखते हुए सख्ती की जरूरत है.

चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 800 TMC नेताओं की लिस्ट बनाई गई है, जिससे मतदान के दिन किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके. चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि सामान्य हालात में किसी की गिरफ्तारी के निर्देश नहीं हैं. 

(ये भी पढ़ेंः बंगाल के सियासी रण का पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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