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Hindi Newsदेश5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, क्यों गिरी गाज?

5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, क्यों गिरी गाज?

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. इन अधिकारियों पर गंभीर दुर्व्यवहार और पक्षपात करने के आरोप लगे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 25, 2026, 11:33 AM IST
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5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, क्यों गिरी गाज?

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो गया है. इसी बीच चुनाव आयोग ने 5 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही साथ SP को भी चेतावनी दी है. चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान गंभीर गलत काम करने और न्यूट्रल रहने में नाकामी के लिए उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी (अनुशासनात्मक) कार्रवाई शुरू की है. इन अधिकारियों पर गंभीर दुर्व्यवहार और पक्षपात करने के आरोप लगे हैं. 

5 अधिकारियों पर गिरी गाज

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे गए एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, आयोग ने डायमंड हार्बर के एडिशनल SP संदीप गरई, डायमंड हार्बर के SDPO सजल मंडल, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज मौसम चक्रवर्ती, फाल्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज अजय बाग और उस्ती पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज शुभेच्छा बाग को तुरंत सस्पेंड करने का निर्देश दिया है.

क्यों की गई कार्रवाई?

आयोग ने कार्रवाई के लिए गंभीर गलत काम करने और न्यूट्रल रहने में नाकामी को वजह बताया. सभी पांच अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी (अनुशासनात्मक) कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पोल पैनल ने डायमंड हार्बर SP इशानी पाल को चुनाव से जुड़े सेंसिटिव मामलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बीच अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में कथित नाकामी के लिए चेतावनी भी जारी की है. कमीशन ने निर्देश दिया है कि कार्रवाई तुरंत लागू की जाए और एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा की जाए. 

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पहले चरण में कितनी हुई वोटिंग

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में कई जिलों में 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई. दक्षिण दिनाजपुर 94.85% के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद कूच बिहार 94.54%, बीरभूम 93.70%, जलपाईगुड़ी 93.23%, और मुर्शिदाबाद 92.93% वोटिंग के साथ दूसरे नंबर पर रहा. ये आंकड़े पूरे राज्य में लगातार ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जिसमें सभी बड़े जिले आराम से 90% के निशान से ऊपर रहे. मतदान के ज्यादा आंकड़े बताते हैं कि चुनाव क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान खत्म होने पर चुनाव की तैयारी जोरों पर थी.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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