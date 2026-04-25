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Hindi Newsदेशपिछली बार 142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना BJP के लिए चुनौती?

पिछली बार 142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना BJP के लिए चुनौती?

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भाजपा और TMC ने हुंकार भर दी है. पीएम मोदी अमित शाह और ममता बनर्जी उन 142 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर चुनाव होना है. ये सीटें तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मुख्य गढ़ मानी जाती हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 25, 2026, 07:20 AM IST
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पिछली बार 142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना BJP के लिए चुनौती?

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद अब भाजपा और टीएमसी का फोकस दूसरे चरण के चुनाव पर है. दूसरे और आखिरी चरण में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, ये 142 सीटें मौजूदा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मुख्य गढ़ मानी जाती हैं, जो दक्षिण बंगाल और कोलकाता जिले में फैली हुई हैं. पीएम मोदी और अमित शाह लगातार इस किले को भेदने की कोशिश कर रहे हैं. 

पहली बार बनी थी विपक्षी पार्टी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग ने बंगाल में लंबे समय से दिख रही बदलाव की लहर पर मुहर लगा दी है. मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों दूसरे चरण की सीटों पर भी प्रचार करने वाले हैं. साल 2021 के चुनाव में भाजपा को 77 सीटें मिली थी, जिसमें उत्तर बंगाल की सीटों में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के बदौलत पहली बार विपक्षी पार्टी बनी थी. 

TMC ने जीती थी 123 सीटें

दूसरे फेज में हाई-प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें भवानीपुर भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला विधानसभा में BJP के नेता विपक्ष (LoP) सुवेंदु अधिकारी से होगा. इसके अलावा इसमें कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, हावड़ा, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली और पूर्बा बर्धमान समेत आठ चुनावी जिले शामिल हैं. साल 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत हासिल की थी. जबकि भाजपा के खाते में केवल 18 सीटें गई थी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) ने एक सीट पर जीती थी.

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मैदान में हैं TMC के बड़े नेता

कोलकाता नॉर्थ और साउथ में कुल मिलाकर 11 सीटें हैं, हावड़ा में 16, नादिया में 17, नॉर्थ 24 परगना में 33, साउथ 24 परगना में 31, हुगली में 18 और पूर्बा बर्धमान में 16 सीटें हैं. आखिरी फेज में TMC के बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें ममता, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट से, फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर शशि पांजा श्यामपुकुर से, पावर मिनिस्टर अरूप बिस्वास टॉलीगंज से, एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्य बसु दमदम से, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मिनिस्टर सुजीत बसु बिधाननगर से शामिल हैं.

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये सीटें

जहां मोदी ने दावा किया है कि पहले फेज का वोटिंग में भाजपा लहर देखने को मिली, जबकि टीएमसी भी यही कह रही है. ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि इतने सारे नाम हटाने के बाद भी वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जानते हैं कि यह चुनाव उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है. क्योंकि इसके बाद, वे (BJP) नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) लागू करेंगे. वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले फेज में हमने सेंचुरी पूरी कर ली है.

हटा दिए गए हैं हजारों नाम

भवानीपुर असेंबली सीट साउथ कोलकाता में आती है, यहां ममता और BJP लीडर अधिकारी के बीच हाई-प्रोफाइल आमना-सामना होने वाला है. अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उन्होंने 2021 में TMC चीफ को लगभग 1,900 वोटों से हराया था. (SIR) एक्सरसाइज के बाद, भवानीपुर में लगभग 51,000 वोटर्स के नाम रोल से हटा दिए गए, जो वहां के वोटर्स का 21% है. इन नामों को हटाने से ममता पर दबाव पड़ा है, जिनकी 2021 के भवानीपुर उपचुनाव में जीत का अंतर लगभग 58,800 वोट था.

भवानीपुर पर नेताओं का फोकस

अपने कैंपेन के आखिरी दौर में, ममता भवानीपुर पर ध्यान देंगी, जहां TMC कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के अलावा, उनसे जमीनी स्तर पर प्रचार करने की उम्मीद है, ऐसा उनके लिए पहली बार होगा. भवानीपुर में, ममता के गैर-बंगाली वोटरों को आकर्षित करने के लिए जैन मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में जाने की उम्मीद है. दूसरी ओर अमित शाह भी भवानीपुर जैसी अहम सीटों सहित BJP के कैंपेन की देखरेख के लिए बंगाल में कैंप कर रहे हैं. नंदीग्राम में पहले चरण में वोटिंग के बाद, अधिकारी अब अपने भवानीपुर कैंपेन पर ध्यान दे रहे हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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