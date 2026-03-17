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Hindi Newsदेशबंगाल चुनाव: 2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेगी टीएमसी, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं ममता बनर्जी

बंगाल चुनाव: 2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेगी टीएमसी, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं ममता बनर्जी

West Bengal Elections TMC full list: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा, ये अब अधिकारिक रूप से तय हो गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:31 PM IST
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Mamata Banerjee (File)
Mamata Banerjee (File)

West Bengal Elections 2026 TMC Candidate List: टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है. बंगाल टीएमसी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में टीएमसी कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ. उम्मीदवारों की घोषणा से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं को भयभीत बताया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भावनीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी. ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और खुद कभी दीदी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से होना तय हो गया है.  टीएमसी ने इस बार कई पुराने नेताओं को दोबारा टिकट दिया है और कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है.

2026 में  226 से ज़्यादा सीट जीतेंगे हम: ममता बनर्जी

बंगाल में चौथी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही ममता बनर्जी ने कहा, 'टीएमसी 2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतकर विरोधियों का सूपड़ा साफ कर देगी. टीएमसी कलिम्पोंग , कार्शिआंग और दार्जीलिंग में प्रत्याशी नहीं उतारेगी क्योंकि वहां GTA के साथ टीएमसी का गठबंधन है.

भयभीत है बीजेपी: TMC

ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, 'बीजेपी से पूंछना चाहती हूं कि वो इतना डर क्यों रहे हैं. लाखों लोगो के यहां रोक कर, गैस की किल्लत कर दी. राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से करो. बीजेपी के 'कमीशन' को बोलूंगी, बहुत बढ़िया खेल खेल रहे हो, सब बदल दिया. इससे टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे खुलकर प्रचार करिए. जो मन में आए करिए , सारे अफसर हमारे हैं. इलेक्शन की घोषणा होने पर भी  सरकार रहती है.

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दिल्ली का लड्डू नहीं जीतेगा: ममता

ममता बनर्जी ने कहा, 'अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अब कोई डिजास्टर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा. पानी का संकट कौन देखेगा? सारे बंगाली अफसरों को हटा दिया. लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई तो आप लोग जिम्मेदार होंगे. क्या वो लोग दंगा लगवाना चाहते हैं? ईद के पहले अधिकारियों को क्यों हटाया? हरियाणा से लोग ला रहे हैं. उनके आरएसएस के कुछ लोग आए हैं. पुराने वाले आरएसएस का सम्मान करती हूं.
पैसा, ड्रग्स, हथियार लाने वाले हमें डरा नहीं सकते. अभी कोई अप्रिय घटना घटी तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना. बीजेपी की टोंटी पकड़ लेना.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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