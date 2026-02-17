Advertisement
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड; आखिर क्या था कसूर?

बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड; आखिर क्या था कसूर?

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच चुनाव आयोग ने एक सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार दोपहर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 3 (तीन) माइक्रो ऑब्ज़र्वर को सस्पेंड कर दिया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:56 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच चुनाव आयोग ने एक सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार दोपहर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 3 (तीन) माइक्रो ऑब्ज़र्वर को सस्पेंड कर दिया है. बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रोल ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट पर ये फैसला लिया गया है. 

ECI में नियुक्ति पर मौजूद इलेक्टोरल रोल माइक्रो ऑब्ज़र्वर (ERMOS) को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करें और अपना काम किसी और को न सौंपे, अपनी जिम्मेदारी का निर्हन न करने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

चुनाव आयोग ने पहले ही दी है चेतावनी 

पश्चम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है. इससे पहले ही चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी देते हुए इससे जुड़े कर्मचारियों को कहा था कि अगर काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. चुनाव आयोग का कहना है कि इस मामले में किसी प्रकार का ढीलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और वैधानिक मानकों का पालन सबसे पहला काम है. 

 

विधानसभा चुनाव को EC एक्टिव 

उल्लेखनीय है कि अब से कुछ महीने में ही देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं. इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी शामिल है. चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों की लगातार बैठक जारी है. विधानसभा चुनाव को लेकर आज से चुनाव आयोग की टीम तीन दिसवसीय असम के दौरे पर रहेगी. यह विधानसभा चुनाव के लिहाज से आधिकारिक यात्रा मानी जा रही है. 

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

West bengal elections

