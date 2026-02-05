Advertisement
trendingNow13098939
Hindi Newsदेशपश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन; खरगे के घर हुई बैठक के बाद फैसला

पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन; खरगे के घर हुई बैठक के बाद फैसला

बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. इस बात की पुष्टि प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर की ओर से की गई है. इससे पहले टीएमसी ने भी ऐलान किया था वह पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन; खरगे के घर हुई बैठक के बाद फैसला

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. इस बात की पुष्टि प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर की ओर से की गई है. इससे पहले टीएमसी ने भी ऐलान किया था वह पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ती है और बाकी सभी पार्टियां टीएमसी के खिलाफ लड़ती हैं. 

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

West bengal electionscongress

Trending news

पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
West bengal elections
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
Maharashtra news
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
Telangana NEWS
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
M. P. Ravneet Bittu
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
CM Siddaramaiah
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?