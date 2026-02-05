पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन; खरगे के घर हुई बैठक के बाद फैसला

बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. इस बात की पुष्टि प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर की ओर से की गई है. इससे पहले टीएमसी ने भी ऐलान किया था वह पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी.
West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. इस बात की पुष्टि प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर की ओर से की गई है. इससे पहले टीएमसी ने भी ऐलान किया था वह पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ती है और बाकी सभी पार्टियां टीएमसी के खिलाफ लड़ती हैं.
