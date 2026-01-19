Advertisement
trendingNow13078905
Hindi Newsदेशममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? बीजेपी की महिला नेता ने डंके की चोट पर बताया

ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? बीजेपी की महिला नेता ने डंके की चोट पर बताया

West Bengal Politics: मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है. दुनिया के जो विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वे भी अपने देशों से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं. इसलिए पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Problem of infiltration in West Bengal: पश्चिम बंगाल में अभी चुनावी रणभेरी नहीं बजी है लेकिन राज्य के मुख्य बीजेपी दल बीजेपी के देशभर के नेता लंबे समय से एक सुर में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए आगामी चुनावों में टीएमसी का सूपड़ा साफ होने का दावा कर रहे हैं. इस सिलसिले में सांसद कमलजीत सहरावत ने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है. सहरावत का कहना है कि ममता बनर्जी हमेशा घुसपैठियों को बढ़ावा देती हैं. यही वजह है कि बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण मिलता गया. 

बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी बदली

गौरतलब है कि मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है. दुनिया के जो विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वे भी अपने देशों से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं. इसलिए पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस तरह से बंगाल सरकार ने घुसपैठियों के साथ बर्ताव किया है, उसे सिर्फ बढ़ावा देना ही कहा जा सकता है. देश के कई राज्यों ने, जिनकी सीमा बंगाल से लगती है, बॉर्डर पर सख्ती बरती की है, लेकिन बंगाल में अभी तक ऐसी कोई सख्ती नहीं दिख रही है. जिससे घुसपैठियों के लिए घुसना आसान हो जाता है. टीएमसी के नेता खुद घुसपैठियों को भारतीय दस्तावेज दिलाने में मदद कर रहे हैं. ममता बनर्जी घुसपैठियों को प्रेरित करती हैं. यहां जनसंख्या बढ़ने से हमारी डेमोग्राफी में बदलाव आया है. यह बहुत खतरनाक स्थिति है. बीएमसी चुनाव के बाद विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता ने कहा कि चाहे बिहार का चुनाव हो या बीएमसी चुनाव, हर जगह युवाओं ने समझदारी से भरा फैसला ही लिया है. 

भारत के विजन पर देशभर में लग रही मुहर

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने युवाओं और बेरोजगारी के बारे में बहुत बात की, लेकिन युवा वोटरों ने विकसित भारत के विजन पर भरोसा जताया. पारंपरिक नौकरियों से हटकर सरकार स्टार्टअप्स और विभिन्न रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे युवाओं को फायदा हो रहा है. यही बात बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिली है. युवा वर्ग अपने भविष्य के बारे में सोचता है और सोच-समझकर फैसला लेता है. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा