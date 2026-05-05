भाजपा की प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुल गया प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, गेट पर लगे जयकारे

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत ने सियासी जानकारों को भी चौंका दिया. पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है. इस जीत के बाद आसनसोल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों की आस्था को फिर से जगा दिया है. जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद शहर के बस्तिन बाजार स्थित श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट के दुर्गा मंदिर के द्वार वर्षों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए.

विवादों से घिरा रहा मंदिर

बताया जा रहा है कि यह मंदिर लंबे समय से विवादों में घिरा हुआ था और साल में केवल दुर्गा पूजा एवं लक्ष्मी पूजा के दौरान ही सीमित दिनों के लिए खोला जाता था. बाकी समय मंदिर बंद रहता था, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष बना हुआ था. चुनाव परिणाम आने के बाद स्थानीय लोगों और युवाओं ने मिलकर मंदिर परिसर की साफ-सफाई की और विधि-विधान से पूजा-अर्चना शुरू की.

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A Durga temple, managed by the Shri Shri Durgamata Charitable Trust in West Bengal's Asansol, reopened to devotees after remaining shut for several years. BJP leader Agnimitra Paul won the Asansaol Dakshin seat with a margin of pic.twitter.com/CojN84s6mp May 5, 2026

बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर

मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और पूजा कर खुशी जाहिर की, अब स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर को नियमित रूप से आम मंदिरों की तरह सुबह-शाम खोला जाएगा और पूजा-पाठ जारी रहेगा. हालांकि, मंदिर के लंबे समय तक बंद रहने के कारणों को लेकर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी राय रही है. प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं को लेकर भी पहले विवाद सामने आ चुके हैं. फिलहाल, इस घटनाक्रम को क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक माहौल में आए बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है.

पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 206 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है. वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने 81 सीटों पर जीत हासिल की है. इस जीत के बाद अब भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी. (इनपुट- बसुदेव चटर्जी)