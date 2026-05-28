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Hindi Newsदेशलक्ष्मी भंडार योजना से भर्ती घोटाला तक... गले तक भ्रष्टाचार में डूबी थी ममता सरकार? कट मनी घोटाले का विश्लेषण

लक्ष्मी भंडार योजना से भर्ती घोटाला तक... गले तक भ्रष्टाचार में डूबी थी 'ममता' सरकार? कट मनी घोटाले का विश्लेषण

West Bengal : आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है - 'जिस किसी राज्य में भ्रष्टाचार पनपता है, वहां जनता का विश्वास और राज्य की समृद्धि नष्ट हो जाती है'. बंगाल में सिस्टम का हिस्सा बन चुके भ्रष्टाचार को लेकर जनता के मन में जो गुस्सा भरा था वो 15 सालों तक प्रताड़ना झेलने के बाद गुंडों और कट मनी वसूलने वालों की पिटाई के तौर पर सामने आ रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 29, 2026, 02:34 AM IST
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लक्ष्मी भंडार योजना से भर्ती घोटाला तक... गले तक भ्रष्टाचार में डूबी थी 'ममता' सरकार? कट मनी घोटाले का विश्लेषण

West Bengal: भ्रष्टाचार ने पश्चिम बंगाल के आम लोगों की समृद्धि को नष्ट किया. धन के लालच में उन योजनाओं में भी धांधली वाली सेंध लगाई गई जिनका उद्देश्य आम आदमी को लाभ पहुंचाना था. पश्चिम बंगाल में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया. समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने वाली योजना भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई. इसलिए अब हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं के हक की लूट का विश्लेषण जरूरी हो गया था.

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की लक्ष्मी भंडार योजना को अन्नपूर्णा भंडार योजना में बदल दिया है. लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद दी जाती थी. शुभेंदु सरकार ने सिर्फ इस योजना का नाम नहीं बदला, लाभार्थियों की लिस्ट का शुद्धीकरण भी किया.

लक्ष्मी भंडार योजना में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी लाभार्थियों की लिस्ट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई योजना में हजार दो हजार नहीं, बल्कि 30 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थियों के नाम दर्ज थे.

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लेकिन पश्चिम बंगाल में राजकोष का धन सत्ता तंत्र से जुड़े एक खास वर्ग के स्वार्थ पर खर्च हो रहा था. सोचिए एक योजना में 30 लाख फर्जी लाभार्थी और ये 30 लाख सिर्फ शुरुआती जांच में मिले हैं. ये लिस्ट और लंबी हो सकती है. ये घोटाला कितना बड़ा है, इसको इन आंकड़ों से समझिए.

लक्ष्मी भंडार योजना

2021 में शुरू हुई लक्ष्मी भंडार योजना में कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों के नाम दर्ज थे.

समझिए इसमें से 30 लाख यानी कुल लाभार्थियों में से करीब 13 दशमलव 6 प्रतिशत शुरुआती जांच में फर्जी पाए गए हैं.

योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1 हजार से 15 सौ रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 12 सौ से 17 सौ रुपए प्रति महीने दिए जाते थे.

यानी फर्जी लाभार्थियों को हर साल राजकोष से करीब 576 करोड़ रुपए दिए गए.

चार साल में फर्जीवाड़े से पश्चिम बंगाल के खजाने को कुल 2 हजार 304 करोड़ की चोट पहुंची. ये योजना पर खर्च हुई रकम का कुल 4 प्रतिशत है.

ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार सिर्फ खजाने पर चोट नहीं है. सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है. ये अवैध घुसपैठियों के पोषण और संरक्षण वाला राष्ट्रविरोधी अपराध भी है. क्योंकि जिन 30 लाख लाभार्थियों को योजना से बाहर किया गया है, उनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे. इन्होंने ट्रिब्यूनल या सीएए के तहत आवेदन भी नहीं किया. सरल शब्दों में कहें तो लक्ष्मी भंडार योजना के 30 लाख लाभार्थी भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाए. सोचिए आपके हमारे हक का, पश्चिम बंगाल में मां माटी और मानुष के हिस्से का पैसा किसके खाते में गया. ये पैसा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खाते में गया.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार में सामाजिक और आर्थिक ईमानदारी निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी. सोचिए समाज के सबसे कमजोर वर्ग की महिलाओं को दी जाने वाली मदद भी आर्थिक बेईमानी का शिकार हो गई.

आम बंगाली का पैसा घुसपैठियों पर खर्च

जानते हैं जितना पैसा घुसपैठियों और उनको संरक्षण देने वाले कटमनी सिंडिकेट की जेब में चला गया, उसका अगर सही इस्तेमाल होता तो क्या हो सकता था. पश्चिम बंगाल के आम आदमी को कितनी सुविधाएं मिल सकती थीं. बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके और हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से जुड़ा विषय है. समझिए जो पैसा घुसपैठियों पर खर्च हुआ उससे

पश्चिम बंगाल के 100 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो सकता था. इससे राज्य के आम आदमी को बेहतर मेडिकल सुविधा मिलती. अच्छा इलाज मिलता.

इस पैसे से 10 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण हो सकता था. या मौजूदा स्कूलों को और बेहतर बनाया जा सकता था. इससे नौनिहालों को अच्छी शिक्षा मिलती, बंगाल का भविष्य बेहतर होता.

इन पैसों से उन महिलाओं को 3 महीने का अतिरिक्त भत्ता मिल सकता था जो वाकई आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है.

आम आदमी के हित में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. क्योंकि वोट और धन के लालच में सरकारी पैसा घुसपैठियों और कटमनी सिंडिकेट की जेब में पहुंच गया.

पश्चिम बंगाल का राजनीतिक वर्ग निस्वार्थ नहीं था. वोट के लिए वो इतना स्वार्थी हो चुका था कि गरीब महिलाओं के हक का पैसा घुसपैठियों पर खर्च कर रहा था. इस स्वार्थ में जो करीब 24 सौ करोड़ रुपए की चोट सरकारी खजाने को लगी है, क्या वो पैसा वसूला जा सकता है. क्या आम आदमी का ये पैसा वसूला जा सकता है. हम आपको कुछ कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी देते हैं. 

फर्जी दस्तावेज देकर सरकारी योजना का लाभ लेने वालों पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं लागू हो सकती हैं.

भ्रष्टाचार में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत होने पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है.

गलत तरीके से लिए गए सरकारी लाभ की ब्याज समेत वसूली का प्रावधान भी है. इसके लिए कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर करना होगा.

विदेशी नागरिकों के मामले में फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फेरा प्रावधान भी लागू हो सकते हैं.

यानी वसूली के कानूनी प्रावधान तो हैं लेकिन चुनौती व्यवहारिक है. क्योंकि फर्जी 30 लाख लाभार्थियों में से अधिकांश बांग्लादेशी हैं. इनकी पहचान मुश्किल है और इनसे वसूली और ज्यादा मुश्किल है. मित्रो इस भ्रष्ट तंत्र में टीएमसी से जुड़े प्रभावशाली नेता भी शामिल हैं. जांच के बाद उन पर जरूर कार्रवाई हो सकती है. फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाकर शुभेंदु सरकार ने भ्रष्टाचार पर पहला वार किया है.

 

बंगाल में भ्रष्टाचार पर वार की एक और कहानी आपको बताते हैं. टीएमसी नेता तरुण कुमार मैती के ठिकानों पर रेड पड़ी तो अकेले ही मात्र एक ठिकाने से 600 तिरपाल जब्त किए गए. विधायक रहे तरुण के ठिकाने से 600 तिरपाल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये तिरपाल बाढ़ और चक्रवात पीड़ितों की मदद के लिए भेजे गए थे. यानी आम लोगों की मदद के लिए भेजे गए तिरपाल, टीएमसी नेता ने अपने गोदाम में रखवा दिए. सोचिए, टीएमसी के राज में कितना और खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार कैसे रहा होगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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