फाल्टा में 86 फीसदी वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस

पश्चिम बंगाल की फाल्ट विधानसभा सीट पर एक बार आज दोबारा वोटिंग हुई. विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक कुल 86 प्रतिशत वोटिंग हुई है. टीएमसी से उम्मीदवारी वापस लेने वाले जहांगीर खान ने खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है.
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West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट पर बुधवार (21 मई) को दोबारा मतदान हुए. शाम बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, कुल 86 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. हैरान करने वाली बात है कि टीएमसी नेता जहांगीर खान ने खुद अपना वोट नहीं डाला. इससे पहले टीएमसी ने उन्हें फाल्टा से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दोबारा मतदान से पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी.
दरअसल, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान फाल्टा विधानसभा सीट के लिए भी वोट डाले गए थे. लेकिन क्षेत्र के कई बूथों से शिकायतें आईं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र की वोटिंग की रद्द कर दी. टीएमसी ने यहां से जहांगीर खान को अपना प्रत्याशी बनाया था. चुनावी प्रचार के दौरान अपने भाषण और धमकियों के कारण वह काफी सुर्खियों में रहे.
गौरतलब है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदना के दौरान बड़े पैमाने पर ईवीएम टेंपरिंग की शिकायतें आई थीं और कई अन्य शिकायतें देखने को मिली. इसके बाद चुनाव आयोग ने यहां के मतदान को रद्द कर दिया. चुनाव आयोग ने इसको गंभीर चुनाव अपराध माना था. इसके बाद 21 मई को दोबारा चुनाव कराने की तारीख घोषित की गई. वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी.
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दोबारा हो रही वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की समस्याएं न हो, इसका ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने पूरे क्षेत्र में 35 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) तैनात किए हैं. इसके अलावा हर एक बूथ पर 8 जवानों को रखा गया. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 285 मतदान केंद्र थे, जहां पर वोटिंग हुई.
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