37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया, पश्चिम बंगाल में अनोखी घटना

West Bengal Family Reunites In SIR Process: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के एक दौरान एक दिल को खुश कर देने वाली घटना देखने को मिली. इस प्रक्रिया ने 2 परिवारों को मिलाया है.
West Bengal SIR Process : पश्चिम बंगाल में इस समय SIR प्रक्रिया के चलते राजनैतिक माहौल गरमाया हुआ है. यह पक्ष-विपक्ष के लिए बहस का केंद्र बना हुआ है, हालांकि इस प्रक्रिया से जुड़ी एक अनोखी खबर देखने को मिली है. बता दें कि यहां के पुरुलिया गांव में कागजी कार्रवाई से जुड़ी इस प्रक्रिया के चलते लगभग चार दशकों से बिछड़े एक परिवार को फिर से मिलन हुआ है. इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है.
बता दें कि बंगाल के चक्रवर्ती परिवार ने अपने सबसे बड़े बेटे विवेक चक्रवर्ती को देखने की उम्मीद काफी पहले ही छोड़ दी थी. वह साल 1988 में बिना कोई सुराग छोड़े चुपचाप घर से गायब हो गया था. सालों की तलाश के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं मिला. उनके घर में यह दुख एक बिन बुलाए स्थायी मेहमान की तरह सालो से बस रहा था, हालांकि फिर किस्मत ने अनोखा मोड़ ले लिया. यहां SIR प्रक्रिया ने परिवार के लिए ऐसा दरवाजा खोला, जिसे लेकर परिवार को लगता था कि यह हमेशा बंद रहेगा.
बता दें कि विवेक का छोटा भाई प्रदीप चक्रवर्ती अपने इलाके में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)के पद पर कार्यरत हैं. SIR अभियान के दौरान इलाके में बांटे गए हर कैलकुलेशन फॉर्म पर उनका नाम और फोन नंबर छपा था. घटना से अनजान कोलकाता में रहने वाले विवेक के बेटे ने BLO प्रदीप को फोन करके डॉक्यूमेंट्स में मदद मांगी. दोनों के बीच काम को लेकर हुई बातचीत भावनात्मक मोड़ ले गई. प्रदीप को सच्चाई का एहसास तब हुआ जब लड़के के जवाब उन बातों से मेल खा रहे थे, जो प्रदीप के परिवार को ही पता हैं. तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने भतीजे से बात कर रहे हैं.
प्रदीप को याद आया कि उनका बड़ा भाई साल 1988 में घर आया था. इसके बाद वह गायब हो गया था. उसे हर जगह खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिला. 37 साल की खामोशी के बाद प्रदीप और विवेक दोनों भाइयों ने आपस में बात की. विवेक ने कहा,' इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. 37 सालों के लंबे अंतराल के बाद मैं आखिरकार घर लौट रहा हूं. मैंने सभी से बात की है. मैं खुशी से भर गया हूं. मैं चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि SIR प्रक्रिया के बिना यह पुनर्मिलन कभी नहीं हो पाता.'
