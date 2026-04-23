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Hindi Newsदेशअभी तो दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?

अभी तो दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 152 पर ही आज वोटिंग हो रही है, दूसरे चरण में बची हुई सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन आज का ही मतदान 4 मई को आने वाले नतीजों की झलक दिखा देगा. पिछली बार भाजपा को अच्छी सीटें मिली थीं, क्या वह इसे बेहतर कर पाएगी? यहीं से तय हो जाएगा कि बंगाल कौन जीत रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:02 AM IST
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बंगाल में एक पोलिंग बूथ पर लगी लाइनें.
बंगाल में एक पोलिंग बूथ पर लगी लाइनें.

पश्चिम बंगाल में आज 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. पहले चरण का मतदान ही, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन के लिए टोन सेट कर देगा. भले ही अभी दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है, पर आज की सीटें दोनों प्रमुख दलों को मैसेज दे देंगी कि 4 मई को नतीजा कैसा आने वाला है. भाजपा और टीएमसी दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है. भाजपा आज की वोटिंग को बेहद उम्मीद भरी नजर से देख रही होगी. इसकी अपनी वजह है. दरअसल, आज की सीटें उत्तर बंगाल समेत उन क्षेत्रों को कवर करती हैं, जहां पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था. 

हां, इन्हीं सीटों में से भाजपा ने 2021 के चुनाव में 59 सीटें जीती थीं. 152 में से पिछली बार टीएमसी को 93 सीटें मिली थीं. भाजपा की कोशिश होगी कि अपनी सीटों को 100 के करीब लेकर जाएं, वहीं टीएमसी पिछली बार के झटके की भरपाई करने की कोशिश करेगी. इन सीटों पर भाजपा का प्रभाव 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बढ़ने लगा था. 

आज की प्रमुख सीटें

आज कुल 1478 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और 3.60 करोड़ वोटर आज लाइन में लगकर वोट डालेंगे. आज जंगलमहल और मतुआ गढ़ में भी मतदान हो रहा है. आज जहां-जहां वोटिंग हो रही हैं, उसमें कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद सीटें प्रमुख हैं. 

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पिछली बार सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था, ऐसे में इस बार अघोषित रूप से उन्हें सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है. वैसे भाजपा ने आधिकारिक रूप से सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है. यह चुनाव ममता की लक्ष्मी भंडार योजना के सामने मोदी की गारंटी पर जनता के भरोसे का भी है. 

पहले चरण में टीएमसी की रणनीति

ममता की कल्याणकारी छवि, मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोट का सपोर्ट, कार्यकर्ताओं का जमीनी नेटवर्क पर टीएमसी को भरोसा है. हालांकि, ममता को सत्ता विरोधी लहर और अंदरूनी नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है. सत्ता विरोधी लहर को भाजपा किस तरह अपने पक्ष में वोट के रूप में तब्दील करा पाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. 

पढ़ें: 'इस बार परिवर्तन नहीं तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोल गए भाजपा के सुवेंदु

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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