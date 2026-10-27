/बंगाल में एनकाउंटर: पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा दुष्कर्म का आरोपी, जवाबी फायरिंग में ढेर

West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी प्रह्लाद दास की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस आरोपी प्रह्लाद को को घटना वाली जगह पर सुबह अपराध का री क्रिएशन करवाने और घर से उसके पहने हुए कपड़े जब्त करवाने उसे लेकर पहुंची थी. इस दौरान आरोपी बहाना बनाते हुए पुलिस की गाड़ी से उतरा और उसने एक पुलिसवाले की गोली छीन ली.
पुलिस स्टेशन वापस जाते समय आरोपी ने कहा कि उसे अचानक कुछ हुआ है. तभी पुलिस ने कार रोकी और उसे कार से बाहर निकाला. कार से बाहर निकलने के बाद, आरोपी ने SI की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में उस पर 3 राउंड फायर किए. जवाब में वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने 4 राउंड फायरिंग की, जो आरोपी को लगी. इस घटना में SI को हल्की चोट आई और पुलिस की गाड़ी भी डैमेज हो गई.
इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को पास के हॉस्पिटल ले गई. गायघाटा पुलिस स्टेशन के IC को तुरंत पुलिस टीम भेजकर घटनास्थल को सुरक्षित करने और खुद हॉस्पिटल जाने का निर्देश दिया गया. चांदपारा BPHC में ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर ने आरोपी को हॉस्पिटल लाए जाने पर मृत घोषित कर दिया. SI को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.
बता दें कि बीते शनिवार एक 17 साल की नाबालिग लड़की अपने गांव में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी. इस दौरान उसे रात 11 बजकर 30 मिनट पर एक कॉल आया, जिसके बाद से वह गायब हो गई. अगली सुबह नाबालिग लड़की के घर के पीछे से उसका जख्मी और नग्न शव मिला. परिजनों ने घटना को लेकर रिश्तेदार प्रह्लाद दास पर आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करवाया. वहीं, इससे पहले जुलाई 2026 में भी एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रभास मंडल की भी इसी तरह क्राइम सीन रीक्रेट करने के दौरान मौत हो गई. मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.