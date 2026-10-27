/बंगाल में एनकाउंटर: पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा दुष्कर्म का आरोपी, जवाबी फायरिंग में ढेर

बता दें कि बीते शनिवार एक 17 साल की नाबालिग लड़की अपने गांव में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी. इस दौरान उसे रात 11 बजकर 30 मिनट पर एक कॉल आया, जिसके बाद से वह गायब हो गई. अगली सुबह नाबालिग लड़की के घर के पीछे से उसका जख्मी और नग्न शव मिला. परिजनों ने घटना को लेकर रिश्तेदार प्रह्लाद दास पर आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करवाया. वहीं, इससे पहले जुलाई 2026 में भी एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रभास मंडल की भी इसी तरह क्राइम सीन रीक्रेट करने के दौरान मौत हो गई. मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.