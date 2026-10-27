Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बंगाल में एनकाउंटर: पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा दुष्कर्म का आरोपी, जवाबी फायरिंग में ढेर

बंगाल में एनकाउंटर: पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा दुष्कर्म का आरोपी, जवाबी फायरिंग में ढेर

West Bengal Crime: पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म के आरोपी एक शख्स की मौत हो गई. आरोपी को पुलिस की ओर से क्राइम सीन पर लाया गया था. वहां चालाकी करके उसे एक फिसर की बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग में उसे गोली लग गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 27, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 10:48 AM IST
बंगाल में एनकाउंटर: पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा दुष्कर्म का आरोपी, जवाबी फायरिंग में ढेर

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिर्फ 2 विकेट और इतिहास रच देंगे अर्शदीप... ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय गेंदबाज
2
3
4
5