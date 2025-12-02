Advertisement
trendingNow13025735
Hindi Newsदेश

West Bengal: बीजेपी के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा

पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की है. बीजेपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव की सीट पर जीत हासिल की है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Bengal: बीजेपी के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा

Good News for BJP from West Bengal: पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की है. बीजेपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव की सीट पर जीत हासिल की है. इस जीत को कार्यकारी समिति की सदस्य पूजा सोमकर और सचिव अरुण कुमार उपाध्याय ने आगामी सभा चुनाव के लिहाज से शुभ संकेत करार दिया. 

कार्यकारी समिति की सदस्य पूजा सोमकर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में भाजपा की जीत इस बात का संकेत है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भगवा झंडा लहराने जा रहा है. बिहार के साथ ही अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का झंडा बुलंद होने जा रहा है. चौतरफा भाजपा की जीत होने जा रही है. मौजूद राजनीतिक स्थिति में पूरी तरह से माहौल भाजपा के पक्ष में है.

पूरे राज्य में भगवामय माहौल
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में भाजपा की जीत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि राज्य में पूरी तरह से भगवामय माहौल है. इससे पहले हमें इसकी बानगी बिहार में भी देखने को मिल चुकी है. जिस तरह से बिहार में भाजपा ने कमाल किया है, ठीक उसी प्रकार का कमाल पश्चिम बंगाल में भी हमें आगामी दिनों में देखने को मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में हमें जितने भी लोगों ने मतदान दिया है, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ये लोग संवेदनशील और जागरूक हैं. इन लोगों में प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीरता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसी भी तरह से राज्य के विकास में कोई कोताही नहीं
ये लोग राज्य के विकास की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं. इसी को देखते हुए इन लोगों ने विकास के मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है. सचिव अरुण कुमार उपाध्याय ने कहा कि पहले सेक्रेटरी को ही पावर रहा करती थी. वो ही नीतिगत से जुड़े मुद्दों को लेकर फैसले लिया करते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मेंबर भी कई बड़े फैसले लेंगे. 

बीजेपी ने जीती 10 में से 7 सीटें
उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट क्लब के सभी मेंबर का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे. कुल 10 में से 7 सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल की. इस जीत के साथ हमने इतिहास रचा है. ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा की तरफ से समर्थित समूह ने जीत हासिल की है. हालांकि, इस समूह में सभी अधिवक्ता ही शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा यहां पर कोई विरोधी नहीं है, चाहे वो टीएमसी ही क्यों न हो. हम लोग क्लब को मिलकर चलाएंगे. क्लब में शामिल सभी लोगों की शिकायत को गंभीरता से सुनेंगे.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा इसका बड़ा असर
उन्होंने दावा किया कि निसंदेह इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है. जिस तरह से कुल 10 में से सात सीटों पर हमने जीत हासिल की है, उसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए. आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दिशा को तय करने में पूरी तरह से अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान रहने वाला है. हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु विकास होगा.

यह भी पढ़ेंः 'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

West BengalHigh court

Trending news

पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
West Bengal
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन