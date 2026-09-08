/18 से पहले लड़की बनी मां तो पति पर लगेगा POCSO, बाल विवाह पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, पुजारी-काजी भी जाएंगे जेल

West Bengal Goverment: पश्चिम बंगाल में बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की घोषणा की है.
सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर कोई लड़की 18 साल की उम्र री करने से पहले मां बनती है तो उसके पति के खिलाफ POCSO कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. ऐसे मामलों में राज्य सरकार खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी.
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा,' पश्चिम बंगाल अब बाल विवाह और 18 साल से कम आयु में मातृत्व के मामलों के लिए बदनाम हो गया है. इसके लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, इसलिए अब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के गर्भवती होने पर उनके पतियों के खिलाफ POCSO कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ऐसे मामलों में खुद FIR दर्ज करेगी. दोषी को अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही उसे सरकारी योजनाओं और सामाजिक कल्याण लाभों से भी वंचित किया जाएगा.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबालिग लड़के-लड़कियों का विवाह कराने वाले पुजारी या काजी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा संबंधित अभिभावकों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2026 के बीच राज्य में 18 साल से कम आयु की करीब 60,000 लड़कियां मां बनीं. इस मामले में मुर्शिदाबाद जिला सबसे ऊपर है, जहां इस अवधि में 12,847 नाबालिग लड़कियां मां बनीं. इसके बाद दक्षिण 24 परगना जिले का स्थान है, जहां 4,178 लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले मां बनीं. उन्होंने कहा कि यह जानकारी उन्हें राज्य स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुई है.
मुख्यमंत्री ने कहा,' भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में बाल विवाह रोकने के प्रावधान हैं. बाल विवाह के मामले इतने अधिक हैं कि सभी दोषियों को रखने के लिए राज्य में पर्याप्त जेलें भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसे जारी नहीं रहने देंगे. गिरफ्तारियां होंगी. हमें इस सामाजिक बुराई को खत्म करना है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बड़ा अभियान चलाया जाएगा.' उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व की रोकथाम के लिए जागरूकता और कानूनी कार्रवाई दोनों स्तरों पर अभियान तेज करेगी.