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18 से पहले लड़की बनी मां तो पति पर लगेगा POCSO, बाल विवाह पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, पुजारी-काजी भी जाएंगे जेल

West Bengal Action On Child Marriage: पश्चिम बंगाल में सरकार ने बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत अब 18 साल से कम उम्र की लड़की का बाल विवाह होने पर उसका पति, पुजारी और काजी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 08, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:28 AM IST
18 से पहले लड़की बनी मां तो पति पर लगेगा POCSO, बाल विवाह पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, पुजारी-काजी भी जाएंगे जेल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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