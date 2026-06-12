बता दें कि पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूल की सभी लाइब्रेरी में अपनी ओर से लिखी तकरीबन 90 किताबों को शामिल करने का आदेश दिया था. इसके लिए स्कूलों को वित्तीय मदद भी पहुंचाई गई थीं. अब शुवेंदु की सरकार ने इसे फैसले को पलट दिया है. सराकर केवल ज्ञान देने वाले साहित्यों पर जोर दे रही है. वहीं 'एपांग ओपांग झपांग' मुख्य रूप से बच्चों की एनर्जी ड्रिंक के एक ऐड का जिंगल था. इसका बंगाली भाषा में कोई साफ मतलब नहीं है. भाजपा लगातार इन शब्दों के इस्तेमाल से TMC पर तंज कसती रहती है.