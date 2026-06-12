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क्या है ममता बनर्जी का 'एपांग ओपांग झपांग'? जिसपर चला शुवेंदु सरकार का चाबुक, सभी स्कूलों से होगी गायब

ApanG Opang Jhapang: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किताब 'एपांग ओपांग झपांग' विवादों में है. बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार ने स्कूल की सभी लाइब्रेरी से इस पुस्तक को हटाने का ऐलान किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 12, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:51 PM IST
क्या है ममता बनर्जी का 'एपांग ओपांग झपांग'? जिसपर चला शुवेंदु सरकार का चाबुक, सभी स्कूलों से होगी गायब

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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