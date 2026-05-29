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Hindi NewsदेशDNA: बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?

DNA: बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?

पश्चिम बंगाल में से एक ऐसे भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. बताया जाता है कि राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना में 30 लाख फर्ज़ी लाभार्थी इस योजना के तहत सरकार से हर महीने पैसे ले रहे थे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 29, 2026, 11:44 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

DNA Hindi: बंगाल में ममता सरकार के दौर की लक्ष्मी भंडार योजना में घोटाले को लेकर रोज़ नए-नए ख़ुलासे हो रहे हैं. कल DNA में हमने आपको बताया था कि इस योजना में फर्ज़ी लाभार्थियों के नाम भी दर्ज थे. ये आरोप ख़ुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है. उनके मुताबिक़ 30 लाख फर्ज़ी लाभार्थी इस योजना के तहत सरकार से हर महीने पैसे ले रहे थे. 

इनमें से ज़्यादातर वो महिलाएं थीं जो इस देश की नागरिक भी नहीं हैं. लेकिन लक्ष्मी भंडार योजना में फर्ज़ीवाड़ा का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता. इस बार जो ख़ुलासा हुआ है, वो भी कम गंभीर नहीं है.

महिलाओं की योजना का फायदा ले रहे थे पुरुष

जो लक्ष्मी भंडार योजना पूरी तरह से महिला लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही थी, उसका फ़ायदा पुरुष भी उठा रहे थे. आप सुनकर हैरान होंगे कि आख़िर महिलाओं का पैसा पुरुषों के खाते में कैसे चला गया. लेकिन हुगली ज़िले में ऐसा ही हुआ है. यहां उर्मिला देवी नाम की एक महिला लाभार्थी का पैसा किसी पुरुष के खाते में जा रहा था. पीड़ित का आरोप है कि TMC के पार्षद ने ग़लत तरीक़े से उसके हक़ का पैसा अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर करवा दिया.

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अब जब उर्मिला ने पुलिस में शिकायत की है तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पैसे लेकर समझौता कर लें. ज़ी न्यूज़ संवाददाता बिधान सरकार की इस रिपोर्ट में आपको पता लगेगा कि किस तरह महिलाओं की भलाई के लिए भेजा गया सरकारी पैसा ग़लत हाथों में जाता रहा.

 

पहले जानिए पूरा मामला 

हुगली ज़िले के रिशरा में रहने वाली उर्मिला का नाम लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थियों में शामिल है. लेकिन पिछले 5 साल से पैसे कभी उनके खाते में नहीं आए. जब उन्होंने अपने स्तर पर बैंक जाकर छानबीन की तो पता चला कि पैसा विजय साहू नाम के एक व्यक्ति के खाते में जा रहा है. 

उर्मिला का आरोप है कि विजय साहू, वार्ड नंबर 1 के TMC पार्षद पार्थसारथी गुप्ता का रिश्तेदार है. कम पढ़ी-लिखी होने की वजह से उर्मिला को इस बात का पता नहीं चल पाया कि उनके लक्ष्मी भंडार फॉर्म में किसी दूसरे का बैंक खाता दे दिया गया है. 

2024 में जब उर्मिला को इस फर्जीवाड़े का पता चला तो विजय साहू ने  5,000 रुपये देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की. तमाम कोशिशों के बाद भी उर्मिला के खाते में लक्ष्मी भंडार योजना की किस्त नहीं आई. अब सरकार बदलने के बाद जब उर्मिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपी उन पर मामला वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं. उन्हें धमकाया जा रहा है.

कई जिलों में एक जैसे मामले 

ज़ी मीडिया ने इस मामले में वॉर्ड नंबर एक के पार्षद पार्थसारथी गुप्ता से भी बात करने की कोशिश की. लेकिन वो कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए. ऐसा ही एक मामला मुर्शिदाबाद ज़िले के रघुनाथगंज से भी सामने आया है. रघुनाथगंज के बहुरा गांव से मुस्तफिजुर रहमान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि मुस्तफिजुर ने कई खाते खोल रखे थे. उनमें लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों का पैसा ट्रांसफर किया जाता था. इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि मुर्शिदाबाद के रकीबुल शेख़ के खाते में लक्ष्मी भंडार का पैसा जा रहा था.

आरोपी की पुलिस ने की गिरफ्तारी 

बाद में पुलिस ने आरोपी रकीबुल शेख़ को गिरफ़्तार कर लिया. लक्ष्मी भंडार योजना में इन्हीं कमियों को देखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस योजना की जगह लाई गई अन्नपूर्ण योजना के लाभार्थियों के लिए नया फॉर्म जारी किया है. फॉर्म में लाभार्थियों को कई तरह की जानकारी भरनी होगी ताकि योजना में कोई सेंध नहीं लगा सके. ऐसा न हो कि महिला लाभार्थियों के लिए योजना का लाभ कोई पुरुष उठा ले. लेकिन TMC लक्ष्मी भंडार योजना की कमियों को स्वीकार करने के बदले नई सरकार पर साज़िश का आरोप लगा रही है.

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About the Author
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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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