Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रह गया सुरक्षित... नाम लिए बिना राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला

West Bengal Governor on Gangrape: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले पर राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने कहा, 'जो हुआ वह निंदनीय है. यह जनता की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है. अब समय आ गया है कि हम सभी एक साथ खड़े हों और कहें, 'रुको, वरना हम इसे रोक देंगे.'
Trending Photos
Durgapur Gangpur Rape: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप पर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है. सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात करके बातचीत की. इस चर्चा को उन्होंने गोपनीय रखा. इसके बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बात चीत करते हुए उन्होंने नाम लिए बिना सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आगे कहा कि दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम एक साथ खड़े होंगे.
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले पर राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने कहा, 'जो हुआ वह निंदनीय है. यह जनता की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है. अब समय आ गया है कि हम सभी एक साथ खड़े हों और कहें, 'रुको, वरना हम इसे रोक देंगे.' हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे. मैंने पीड़िता और उसके माता-पिता से बात की. हमने जो चर्चा की वह गोपनीय रहेगी... पीड़िता को न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें कि भविष्य में बंगाल समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.'
#WATCH | Paschim Bardhaman, West Bengal | On the Durgapur gang rape case, Governor Dr CV Ananda Bose says, "What has happened is outrageous. It's shocking to public conscience. It is high time that all of us stand together and say, 'stop or we will make it stop'. We will do… pic.twitter.com/F1DlCbrFRa
— ANI (@ANI) October 13, 2025
बंगाल अब सुरक्षित नहीं रहा...
राज्यपाल सीवी आनंद ने नाम लिए बिना ममता सरकार पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, 'यह अपनी तरह की पहली घटना नहीं है. हाल के दिनों में, हमारे पास ऐसी ही अन्य घटनाएं हुई हैं... बंगाल समाज ने इस राष्ट्र के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था. हम यहां एक दूसरा पुनर्जागरण चाहते हैं... बंगाल को बेटियों के लिए सुरक्षित बनाना होगा. मैं आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकता कि बंगाल सुरक्षित है. हमें जिम्मेदारी लेनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़िता को न्याय मिले.
राज्यपाल ने ग्राउंड पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की
राज्यपाल ने पीड़िता को न्याय के लिए कहा कि उन्होंने खुद ग्राउंड पर जाकर इस केस की छानबीन की. उन्होंने बताया, 'मैं इस केस की रिपोर्ट प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं केवल रिपोर्ट के आधार पर नहीं जाना चाहता था. मैं ग्राउंड ज़ीरो पर आना चाहता था और उन लोगों की भावनाओं को स्वयं समझना चाहता था जो ऐसे मामलों से प्रभावित हुए हैं... अब मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वास्तव में क्या हुआ और इसे कैसे निपटना चाहिए. हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि न्याय हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों...'
यह भी पढ़ेंः सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.