पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान

West Bengal Goernor Resign: इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में बोस ने कहा, 'मैंने गवर्नर के ऑफिस में काफी समय बिताया है.' बोस नवंबर 2022 से केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद से पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे. उनके इस्तीफे को लेकर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हैरान हैं.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से लगभग एक महीने पहले ही राज्यपाल सीवी बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. लोक भवन के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अधिकारी के मुताबिक, बोस ने दिल्ली में अपना इस्तीफा दिया है. एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बोस ने कहा, 'मैंने गवर्नर के ऑफिस में काफी समय बिताया है.' बोस नवंबर 2022 से केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद से पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे. उनके इस्तीफे को लेकर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हैरान हैं. ममता बनर्जी के कहा कि अभी तक उनके इस्तीफे की वजह का पता नहीं चला है. वहीं बोस के इस्तीफा देने के बाद पश्चिम बंगाल के अगले राज्यपाल के पद के लिए आर एन रवि का नाम आगे बढ़ाया गया है.
पश्चिम बंगाल में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं ये खबर सुनकर हैरान हूं. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि केंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि गृहमंत्री ने भी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी. अभी बंगाल के राज्यपाल के इस्तीफे की खबर ठीक से लोगों को पता भी नहीं चली होगी कि लद्दाख के राज्य उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
