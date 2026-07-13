'देश विरोधी पढ़ाई' का आरोप, बंगाल के गैर-सरकारी मदरसों की खुलेगी कुंडली; BJP नेताओं ने कही ऐसी बात

Bengal Madrassa Crackdown: पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी और खारीजी मदरसों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. बंगाल सरकार ने राज्य के 12 जिलों में चल रहे बिना सरकारी मदद वाले मदरसों की फिजिकल जांच करने का बड़ा फैसला लिया है. अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले पर बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार का समर्थन किया है और आरोप लगाया है कि कई अनएडेड मदरसों में बच्चों को देश विरोधी बातें सिखाई जा रही हैं.
पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मौजूद उन मदरसों की फिजिकल जांच के आदेश दिए हैं, जिन्हें सरकारी फंडिंग नहीं मिलती है. यह जांच 8 जुलाई के आदेश के बाद शुरू हुई है और इसे 15 जुलाई तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर एक मदरसे की जमीनी हकीकत सामने आ सके. जिन 12 जिलों में यह एक्शन हो रहा है, उनमें कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, नादिया, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं.
क्या होते हैं खारीजी मदरसा?
इस पूरी जांच के दायरे में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दोनों तरह के संस्थान आ रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा 'खारीजी' मदरसों की हो रही है. खारीजी मदरसा वो होते हैं, जो किसी व्यक्तिगत तौर पर, कम्युनिटी या फिर प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं. इन्हें सरकार से कोई पैसा या मदद नहीं मिलती है. सरकार अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन मदरसों की शुरुआत कब हुई, इन्हें पैसा कहां से मिल रहा है, यहां कितने छात्र पढ़ते हैं और यहां का स्टाफ कैसा है. साथ ही, वहां रहने की क्या सुविधाएं हैं और बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी.
बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत
बीजेपी नेता इस फैसले पर सरकार के साथ खड़ी नजर आई. केंद्रीय मंत्री और बालूरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि कभी उन्होंने भी माना था कि ये जगहें संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र बन रही हैं, लेकिन बाद में सियासी दबाव में उन्हें अपना बयान बदलना पड़ा था. मजूमदार का कहना है कि सच सामने लाने के लिए इन जगहों की जांच होना बेहद जरूरी है.
'देश विरोधी पढ़ाई' का गंभीर आरोप
बीजेपी की राज्य नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस मामले पर और भी तीखा बयान दिया है. उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त और खारीजी मदरसों में बच्चों को बचपन से ही भारत के खिलाफ बातें सिखाई जा रही हैं. उनका ब्रेनवाश किया जा रहा है. अग्निमित्रा ने कुछ महीने पहले पकड़े गए एक संदिग्ध शहाद अली का उदाहरण भी दिया, जिसके पास तीन वोटर आईडी कार्ड थे. उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को पनाह देने वाले संस्थानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
बच्चों के भविष्य की चिंता
अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि शिक्षा सभी के लिए बराबर होनी चाहिए. जैसे हिंदू, सिख या जैन समाज का बच्चा डॉक्टर, आईएएस या इसरो में वैज्ञानिक बनता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे भी देश और राज्य की तरक्की का हिस्सा बनें. वो मुख्यधारा से जुड़ें न कि किसी देश विरोधी सोच का शिकार हों. सरकार के इस फैसले से साफ हो जाएगा कि आखिर इन मदरसों के अंदर बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है.