Advertisement
trendingNow13207450
Hindi Newsदेशबंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी अल्पसंख्यक का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू? सत्ता में बदलाव के बाद अब मिलेगा हक

बंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी 'अल्पसंख्यक' का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू? सत्ता में बदलाव के बाद अब मिलेगा हक

DNA on West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 70 प्रतिशत है. इसके बावजूद वे पिछले कई सालों से 'अल्पसंख्यकों' की तरह खुद को अकेला महसूस कर रहे थे. अब राज्य से टीएमसी की विदाई के बाद क्या उन्हें उनका हक मिल पाएगा. यह सवाल सब लोगों के अधरों पर फैला हुआ है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 07, 2026, 03:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी 'अल्पसंख्यक' का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू? सत्ता में बदलाव के बाद अब मिलेगा हक

DNA on West Bengal Power Change: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि 'बदलाव को अपनाना ही प्रगति की पहली शर्त है'. वंदे मातरम् से दूरी बनाने वालों को अब खुद को वैचारिक रूप से बदलना पड़ेगा. वैचारिक बदलाव का ये साक्ष्य अब पश्चिम बंगाल में साफ-साफ दिख रहा है. चुनावी नतीजों के बाद बंगाल एक अलग ही रंग में दिख रहा है. बंगाल के ऊपर से हरा रंग उतर रहा है और भगवा रंग चढ़ रहा है. ये बदलाव सिर्फ रंगों का नहीं है, विचार, सोच और संस्कृति का बदलाव है. ये आत्मविश्वास का बदलाव है.

70 प्रतिशत आबादी, फिर भी अल्पसंख्यक

जो सनातनी 70 प्रतिशत की आबादी में होने के बावजूद बंगाल में अल्पसंख्यक की तरह रह रहे थे. जिनकी धार्मिक भावनाओं को दबा दिया गया था वे अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना में लग गए हैं. बंगाल में दशकों बाद आया ये वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हर तरफ दिख रहा है. कहीं सड़कों पर सनातनी गान हो रहा है. कहीं हिंदुत्व की पहचान आसमान में लहरा रही है. कहीं पुल को भगवामय कर दिया गया है. तो कहीं दशकों बाद मंदिर का पट नियमित पूजा-पाठ  के लिए खुला है. जिस मुर्शिदाबाद की पहचान नई बाबरी मस्जिद को लेकर बनाई जा रही थी. वहां सड़कों पर जयश्रीराम के नारे लग रहे हैं. इसलिए अब हम हरा से भगवा में बदलते बंगाल को डिकोड करेंगे. 

बंगाल की धरती से निकलकर दुनिया में सनातन की धर्मध्वजा को शीर्ष पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 'हमें अपने अतीत की ओर देखना होगा और उससे शक्ति लेकर भविष्य का निर्माण करना होगा'. लेकिन तुष्टीकरण में डूबी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ये भूल गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

अब जब पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है. जब राज्य के राजनीतिक चरित्र में आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो बंगाल के सनातनी इसे अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना के रूप में देख रहे हैं. लोगों के अंदर जो धार्मिक भाव दबा हुआ था अब खुलकर प्रकट हो रहा है. 

15 साल बाद पूजा के लिए खुला मंदिर

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक जगह है पांडाबेश्वर. वहीं पर ये पांडाबेश्वर ब्रिज है, जिसे लोगों ने भगवामय कर दिया है. ब्रिज के दोनों ओर लगे खम्भों पर भगवा झंडा लगा दिया है. बर्धमान जिले में 25 सीटें हैं..जिनमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है. पश्चिम बर्धमान में तो 9 की 9 सीटें बीजेपी जीती है. इस जीत के बाद लोगों की धार्मिक अभिव्यक्ति ब्रिज पर लहरा रही हैं.

मित्रो पश्चिम बर्धमान में ही आसनसोल है, जहां बस्तीन बाजार में एक दुर्गा मंदिर 15 साल बाद नियमित पूजा पाठ के लिए खुला है. अदालत के आदेश के बावजूद कैसे तुष्टीकरण के लिए मंदिर में नियमित पूजा पाठ नहीं करने दी गई. 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर वो मंदिर खुला है. इस पश्चिमी बर्धमान में भी सनातनियों को राम नवमी की शोभायात्राओं को लेकर अक्सर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. यही कारण है कि लोग अब तुष्टीकरण के प्रतीक को हटाकर सनातनी भगवा रंग चढ़ा रहे हैं.

सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 'बंगाल केवल क्रांति की भूमि नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था का भी गढ़ है'. लेकिन संस्कृति और आस्था के इस गढ़ पर बरसों तक तुष्टीकरण वाली नज़र लगी रही. नजर ऐसी लगी थी कि कई जगह दुर्गा पंडाल तक नहीं बनने दिया जाता था. 2024 में नादिया जिले में 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाई जा रही थी. जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा होगी. सोचिए, वो 6 महीने तक बनाई गई लेकिन एक दिन अचानक प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर दुर्गा प्रतिमा बनाने पर रोक लगा दी.

दुर्गा पंडालों को दी जाती थी चेतावनी

बंगाल में राम नवमी और बसंत पंचमी पर स्पष्ट संदेश जारी किया जाता था कि धार्मिक जुलुस मुस्लिम बहुल इलाकों से ना गुजरें. मुस्लिम छात्रों की बहुलता के कारण स्कूल में सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई. 2017 में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी की सरकार ने इसलिए दुर्गा विसर्जन की तारीख टाल दी थी क्योंकि उस दिन मुहर्रम था.  

पिछले साल सितंबर महीने की बात है. दुर्गा पूजा के दौरान मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में ये चेतावनी टांग दी गई थी कि नमाज के वक्त लाउडस्पीकर बंद रखें. सोचिए, कैसी नज़र लगी थी पश्चिम बंगाल की सनातनी संस्कृति और आस्था पर. अब जब ये तुष्टीकरण वाली सरकारी नजर हटी है तब लोगों के मन से भगवा भाव निकल रहा है. लोगों को लग रहा है कि अब दुर्गा पंडाल में आरती का समय अजान देखकर निर्धारित नहीं होगा. लोग इस बात से खुश हैं कि दुर्गा पंडाल में अब काबा और मदीना वाले गाने नहीं गाए जाएंगे. 

लोग इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब रामनवमी और दुर्गा विसर्जन इसलिए नहीं रोका जाएगा कि मुहर्रम का दिन है. बीजेपी के बड़े नेता ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि सदियों पुरानी जो परंपरा है, उसे अब नहीं दबाया जाएगा. मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां पर दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में भी आरती और लाउडस्पीकर बजाने का समय कुछ कट्टरपंथियों ने तय कर रखा था. वहां सड़कों पर सनातनी गान गाया जा रहा है. मुर्शिदाबाद की गलियों में बंगाल अपनी सनातनी आस्था की ओर लौटते हुए आनंदित है.

सरकारी दफ्तरों में भी लोग मना रहे जश्न

मुर्शिदाबाद में महिलाएं अब उस चबूतरे को साफ कर रही हैं, जहां पहले कालीपूजा होती थी. लेकिन वक्फ संपत्ति के नाम पर इसे कब्जा कर लिया गया था. रेलवे कॉलोनी के पूजा स्थल में 50 सालों तक पूजा-पाठ होती थी. लेकिन 4 साल पहले वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड खड़ा करके उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया. ममता बनर्जी की सरकार इस पर मौन रही. डर की वजह से हिंदू यहां पूजा करने नहीं गए. लेकिन बीजेपी की जीत होते ही यह मंदिर अब अचानक खुल गया है. 50 वर्ष बाद मां काली की स्वतंत्रता का ये प्रमाण है. 50 वर्ष बाद श्रद्धालु मां काली से मिले हैं. सोचिए, ये हाल था. फिलहाल वहां पर बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है. अपना पूजन स्थल वापस पाकर लोग बेहद आनंदित हैं. 

लोगों का भाव स्पष्ट है. उन्हें लग रहा है कि ये समय उनकी धार्मिक मान्यताओं, सुरक्षा और गौरव की पुनर्स्थापना का उत्सव जैसा है. उन्हें लग रहा है कि पिछले कई वर्षों से हिंदू त्योहारों पर लगने वाली प्रशासनिक पाबंदियों और तुष्टीकरण की राजनीति अब बंद होगी. हावड़ा ब्रिज पर लोगों की भीड़ ने खुशी में जय श्रीराम के नारे लगाए. 

यह उत्साह सरकारी दफ्तरों में भी दिख रहा है और वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं. राम का नाम ले रहे हैं. भारत माता का जयघोष हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की भावनाएं जो बरसों से दबी हुई थी. उसे थोड़ा सा रास्ता दिखा और वो प्रस्फुटित हो गई. एक कथावाचक हैं राजनजी महाराज. अपने कथा के दौरान उन्होंने कुछ ही शब्दों में परिवर्तन को लेकर जो सनातनी भाव जाहिर किया. 

अभिषेक बनर्जी के घर दिखा भगवा ध्वज

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि 'बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति, श्रद्धा और मानवीय भावनाओं की गहराई में बसती है'. लेकिन उस पहचान पर पिछले कुछ सालों पर इसलिए पर्दा डालने की कोशिश की गई थी ताकि कुछ विशेष लोग प्रसन्न रहें. सनातन संस्कृति के पोषकों को लग रहा है कि एक तरह से वैचारिक गुलामी का अंत हुआ है.वहां तनाव का हवाला देकर हिंदू त्योहारों को रोका जाता था. जहां सनातनियों को संस्कृति बचाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था. वहीं पर दूसरे धर्म के त्योहारों को सरकारी संरक्षण दिया जाता था. जहां वक्फ बोर्ड को खुला छोड़ दिया गया था और मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप होता था. वहां अब हर तरह के पर्व त्योहार मानने की छूट का आश्वासन मिल रहा है. इसलिए लोग उत्साहित हैं. हर तरफ बदलाव दिख रहा है.

ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर भी बदलाव दिख रहा है. उनके घर की छत पर भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया है. इस झंडे पर हनुमानजी का चित्र बना हुआ है. जब  बदलाव की बयार चलती है, तो हालात ही नहीं सोच और सिस्टम दोनों बदल जाते हैं. सिस्टम भी धीरे-धीरे भगवामय होने लगा है. यहां तक कि कुछ जगहों पर भगवा झंडा फहराने से भी लोग डरते थे. वहां पर मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग अब रामनाम के नारे लगा रहे हैं.

यही असली परिवर्तन है. हर धर्म का सम्मान होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुष्टिकरण के लिए उस बंगाल में ही सनातन संस्कृति पर कैंची चला दी जाए..जहां पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद जैसे महापुरुष हुए. जिस बंगाल ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वहीं पर वोट के लिए सनातन पर पाबंदी लगाई गई. अब जब वोट से ही ये पाबंदी हटी है तो बरसों से दबे हुए वही सनातनी अपनी भवानाओं को हर तरफ व्यक्त कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, सिंदूर की बरसी पर सर्च ऑपरेशन
jammu kashmir news
पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, सिंदूर की बरसी पर सर्च ऑपरेशन
'कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', चंद्रनाथ मर्डर पर TMC ने बहाए 'आंसू'
West Bengal news
'कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', चंद्रनाथ मर्डर पर TMC ने बहाए 'आंसू'
बाइक सवारों ने घेरा फिर...सुवेंदु के PA की हत्या को कैसे दिया गया अंजाम?Inside Story
Bengal
बाइक सवारों ने घेरा फिर...सुवेंदु के PA की हत्या को कैसे दिया गया अंजाम?Inside Story
कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतारा?
West Bengal news
कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतारा?
वो 45 सेकंड, जब PAK हुक्मरानों के पैरों तले खिसकी जमीन, तबाह हुआ नूर खान एयर बेस
operation sindoor
वो 45 सेकंड, जब PAK हुक्मरानों के पैरों तले खिसकी जमीन, तबाह हुआ नूर खान एयर बेस
बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या
bengal news
बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या
पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल
DNA
पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल
DNA: भारत की ताकत ने दुनिया को किया हैरान, डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ?
operation sindoor
DNA: भारत की ताकत ने दुनिया को किया हैरान, डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ?
बस स्टैंड पर खड़ी थीं महिला कमिश्नर, बदमाशों ने घेरा; खुली महिला सुरक्षा की पोल
woman safety
बस स्टैंड पर खड़ी थीं महिला कमिश्नर, बदमाशों ने घेरा; खुली महिला सुरक्षा की पोल
भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'