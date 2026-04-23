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Hindi Newsदेशक्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है..., I-PAC रेड में ममता बनर्जी के दखल पर SC का सवाल, ED से मांगा स्पष्टिकरण

'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड में ममता बनर्जी के दखल पर SC का सवाल, ED से मांगा स्पष्टिकरण

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में I-PAC रेड के दौरान ममता बनर्जी पर जांच में दखलंदाजी के आरोप को लेकर सुनवाई हुई. बता दें कि ED ने  ममता बनर्जी , तत्कालीन डीजीपी राजीव कुमार और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार के खिलाफ FIR की मांग की है.    

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:11 PM IST
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'क्या ये दलील बंगाल में संवैधानिक संकट को लेकर है...,' I-PAC रेड में ममता बनर्जी के दखल पर SC का सवाल, ED से मांगा स्पष्टिकरण

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा है कि क्या वो  पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचे के पूरी तरह विफल होने की दलील तो नहीं दे रही  है. अगर ऐसा है तो इसका दूरगामी परिणाम होंगे. ED का पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इससे इंकार करते हुए कहा कि वो राज्य में सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाने को लेकर अपनी दलील रख रहे है. इस दलील को संवैधानिक ढांचे की विफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. कोर्ट का सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक ढांचे की विफलता किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का आधार होती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल I-PAC रेड के दौरान ममता बनर्जी पर जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाने वाली ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया. ED ने ममता बनर्जी , तत्कालीन डीजीपी राजीव कुमार और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार के खिलाफ एफआईआर की मांग की है. 

'ममता पहली बार ऐसा नहीं कर रही...' 

सुनवाई के दौरान आज ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में पिछले काफी वक्त से  कानून का राज न के बराबर है. ममता बनर्जी , राज्य की पुलिस और उनकी शह पर टीएमसी कार्यकर्ता लंबे वक्त से कानून व्यवस्था को धता बता रहे है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बनर्जी पहली बार ऐसा नहीं कर रही  है. इससे पहले भी 2019 में सीबीआई जब चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती थी तो ममता बनर्जी ने रुकावटें पैदा की. मुख्यमंत्री ने CBI दफ्तर के सामने धरना दिया था. कुछ दिन पहले मालदा जिले में भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया, जबकि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक SIR प्रकिया में  अपना काम कर रहे थे. 

'मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं...'

इस पर जस्टिस एनवी अंजारिया ने  एसजी तुषार मेहता से कहा कि आप बार बार कानून के उल्लंघन की बात कर रहे हैं हम उम्मीद करते  है कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि यह बहुत गंभीर बात है. हमें उम्मीद है कि आप उस दिशा में बात नहीं कर रहे हैं. इस पर तुषार मेहता ने साफ किया कि ED कभी भी ऐसा दावा नहीं कर सकती. इस वक्त वो सिर्फ ED और उसके अधिकारियों का पक्ष रख रहे है. इसमे कुछ छुपाने लायक नहीं है. मेरे मन मे भी ऐसा कुछ नहीं है. तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि जो बात जजों के मन में है, वह पहले भी हो सकती थी लेकिन यहाँ याचिका का वो विषय ही नहीं है. जस्टिस अंजारिया ने कहा कि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे. हम बस पूछ रहे थे कि तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस मामले में  कोर्ट जो भी फैसला आएगा, उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी मकसद के लिए होगा जिसके लिए यह याचिका दायर की गई है, किसी और काम के लिए नहीं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं पूरी तरह  ईमानदारी से कह रहा हूं. 

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'कानून के शासन की दलील इसलिए दी...' 

तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में कानून के शासन की दलील इसलिए दी गई है ताकि ED सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का औचित्य साबित कर सके. ED के जिन अधिकारियों के खिलाफ  बंगाल पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, वे सिर्फ अपना कानूनी दायित्व निभा रहे थे. उन्हें भी कानून के सामने बराबरी और समान सुरक्षा पाने का मौलिक अधिकार है. इसलिए ED और उसके अधिकारियों ने आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर की है.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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