DNA: बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे? इनसाइड स्टोरी

West Bengal News: जैसा कि आपको हमने बताया था विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में भी वैसी ही भगदड़ मची है, जैसे डिटेंशन सेंटर खुलने के बाद घुसपैठियों में मची हुई है. टीएमसी में भगदड़ राजनीतिक अवसरवाद का साक्ष्य है. लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, वो देश की सुरक्षा और संसाधनों की लूट से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

देश में दशकों से हो रहे घुसपैठ ने सिर्फ सीमाओं को असुरक्षित नहीं बनाया है. देश की आतंरिक सुरक्षा और धार्मिक असंतुलन का खतरा भी बढ़ा है. इस खतरे को लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन में हैं. देश में पहली बार घुसपैठ से होनेवाले डेमोग्राफी चेंज के खतरे पर रिपोर्ट बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है. ये घुसपैठ की देशविरोधी बीमारी के मूल पर प्रहार है. इसलिए अब हम घुसपैठ के खिलाफ सबसे मजबूत पहल को डिकोड करेंगे.

बंगाल छोड़कर भाग रहे घुसपैठिए

पिछले 48 घंटे में आपने पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों के पलायन के कई वीडियो देखे हैं. ये वो घुसपैठियें हैं जो पिछले कई साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं. सोचिए सिर्फ सरकार बदली और पश्चिम बंगाल से हजारों घुसपैठियों का पलायन शुरू हो गया. लेकिन समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है. देश के कई राज्य घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे हैं. इसलिए अब भारत की जमीन से घुसपैठ के खतरे को जड से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गृहमंत्रालय ने बनाई एक रिपोर्ट

गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफी में बदलाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है. ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश में हो रहे डेमोग्राफी चेंज का आकलन करेगी धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न पर रिपोर्ट तैयार करेगी. साथ ही घुसपैठ से डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव और उससे होनेवाले खतरे से निपटने के लिए नीतिगत, प्रसासनिक और कानूनी उपायों की सिफारिश करेगी

रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. कमेटी में सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण, रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है.

घुसपैठ देश की संरचना के लिए कितना खतरा?

1998 में असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा ने अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से बार्डर से लगे असम के कई जिलों में आबादी का संतुलन बदल गया है. इन इलाकों में मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं. समझिए ये देश के सामाजिक संरचना के लिए बड़ा खतरा है.

2003 में ‘सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के शोधकर्ताओं डॉ. जेके बजाज और डॉ. एमडी श्रीनिवास ने धार्मिक डेमोग्राफी चेंज पर एक रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 1951 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई. बांकुड़ा, पुरुलिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी थी, जबकी बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से दोगुनी-तिगुनी रफ्तार से मुस्लिम आबादी बढ़ी. यानी यहां अवैध घुसपैठ के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ी.

मई 2024 में ‘पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद’ ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था. इस रिसर्च पेपर में 1950 से 2015 तक भारत की आबादी का अध्ययन किया गया था. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 से 2015 के बीच देश की कुल आबादी में हिंदू आबादी करीब 8 प्रतिशत कम हो गई. जबकी इसी दौरान मुस्लिम आबादी करीब 10 प्रतिशत बढ़ गई.

केवल मानवीय संकट नहीं है घुसपैठ

समझिए घुसपैठ का ये संकट सिर्फ मानवीय संकट नहीं है. ये मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बनानेवाला सामाजिक संकट है. ये देश की धार्मिक पहचान को बदलनेवाला संकट है. खासतौर पर बार्डर के इलाके में बदलता सामाजिक और धार्मिक संतुलन देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है.

इसलिए घुसपैठ से देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अब सरकार उन इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जहां तेजी से डेमोग्राफी बदली है और धार्मिक असंतुलन बढ़ा है. बिहार के सीमांचल का इलाका भी इसमें शामिल है. यहां छानबीन की जा रही है कि कैसे अवैध घुसपैठियों में फंडिंग हो रही. घुसपैठियों ने यहां जमीन जायदाद में कितना पैसा लगाया है.

सीमांचल में ही नहीं राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके और बड़े शहरों में भी घुसपैठियों की पहचान की के लिए अभियान चलाने की तैयारी है. गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 5 बॉर्डर जिलों के DM और SP के साथ बैठक की है. इन जिलों में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं

घुसपैठियों के खिलाफ इस निर्णायक पहल का उद्देश्य साफ है. पहले उनकी पहचान की जाएगी. घुसपैठ से होनेवाले सामरिक और सामाजिक नुकसान का आकलन होगा. जमीन पर घुसपैठ को संरक्षण देनेवाले नेटवर्क पर एक्शन होगा. मित्रो ये एक्शन सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है. ये एक्शन आपके हमारे आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है. कैसे अब इसे समझिए..रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए है.

जीडीपी पर भी बड़ा बोझ है घुसपैठ

रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की GDP का करीब 8 प्रतिशत हिस्सा घुसपैठियों पर खर्च होता है. ये हम भारतवासियों का पैसा है. अगर ये घुसपैठिए नहीं होते तो ये पैसा आपके-हमारे जैसे देश के आम नागरिकों पर खर्च होता. हमें सुविधाएं मिलती. इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, धार्मिक असंतुलन रोकने के लिए, आतंरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और देश के आम आदमी के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए. अवैध घुसपैठ को रोका जाए.