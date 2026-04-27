बंगाल के उत्तर 24 परगना में BJP-TMC के बीच बवाल! आपस में भिड़े कार्यकर्ता, कई लोग घायल

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल के जगतदल में BJP और TCM समर्थकों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया. नुक्कड़ सभा से शुरू झड़प थाने तक पहुंची, जहां दोनों पक्षों में हाथापाई हुई. दोनों दलों ने एक-दूसरे पर हमले के आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी.
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BJP-TMC Clash: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जगतदल क्षेत्र में BJP और TMC समर्थकों के बीच टकराव ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया. विवाद की शुरुआत एक नुक्कड़ सभा से हुई, जो बाद में थाने के अंदर तक पहुंच गई. जानकारी के अनुसार, भाटपारा से BJP उम्मीदवार पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी सभा के दौरान TMC कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. उनके अनुसार, वार्ड 17 के पार्षद मनोज पांडे अपने समर्थकों के साथ आए और सभा को बाधित किया. इसके बाद BJP कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई.
वहीं, भाटपारा से TMC उम्मीदवार अमित गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बैनर और झंडे लगा रहे थे, तभी BJP समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया. गुप्ता के मुताबिक, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, पार्टी के झंडे फाड़ दिए गए और स्थानीय कार्यालय में तोड़फोड़ की गई. उन्होंने इसे सुनियोजित हमला बताया.
स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब BJP उम्मीदवार राजेश कुमार शिकायत की कॉपी लेने जगतदल थाने पहुंचे. इसी दौरान TMC पार्षद मनोज पांडे और अन्य कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए. सूत्रों के अनुसार, नोआपाड़ा से BJP प्रत्याशी अर्जुन सिंह को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे भी मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उनके पहुंचते ही दोनों पक्षों में तीखी झड़प शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.
थाने के अंदर तक पहुंची इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. अधिकारियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति पर काबू पाया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं.
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