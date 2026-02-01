Advertisement
trendingNow13094782
Hindi Newsदेशमटन का ऑर्डर लेकर परोस दिया बीफ... हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी

मटन का ऑर्डर लेकर परोस दिया बीफ... हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी

Restaurant Served Beef To Youtuber Instead Of Mutton: पश्चिम बंगाल के एक रेस्टोरेंट ने यूट्यूबर को मटन की जगह गाय का मांस परोस दिया, जिसको लेकर यूट्यूबर ने शिकायत दर्ज करवाई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 01, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मटन का ऑर्डर लेकर परोस दिया बीफ... हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क स्ट्रीट स्थित एक फेमस बार कम रेस्टोरेंट 'ओलीपब' ने सायक चक्रवर्ती नाम के एक यूट्यूबर को गलती से बकरी के मांस के बदले गोमांस परोसने के बाद औपचारिक माफी जारी की है. इसके बाद अब यूट्यूबर ने घटना के जुड़े वेटर के खिलाफ की गई अपनी पुलिस शिकायत वापस ले ली है. बता दें कि यह घटना 30 जनवरी 2026 की शाम की है, जब सायक अपने 2 दोस्तों के साथ ओलीपब गए और मटन स्टिक का ऑर्डर दिया. 

यूट्यूबर को परोसा गोमांस 

यूट्यूबर की शिकायत के मुताबिक उन्हें गलती से गोमांस परोसा गया, जिसके कारण उनकी वेटर और मैनेजर के साथ कहासुनी हो गई. सायक ने बाद में इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो जल्द ही वायरल हो गया. शिकायत को लेकर 'ओलीपब' ने कहा,' 30 जनवरी 2026 की शाम को हमारे एक वेटर से सेवा करते समय एक गंभीर लेकिन अनजाने में हुई गलती हो गई. यह एक वास्तविक गलती थी और इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था. हम उनकी गलती के लिए वास्तव में खेद व्यक्त करते हैं और अनजाने में अपने ग्राहक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं.'  

ये भी पढ़ें- रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी 1 हफ्ते बाद हो गई बच्चे की मौत,  महाराष्ट्र में कुत्ते के काटने से जुड़ा अनोखा मामला 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रेस्टोरेंट ने मांगी माफी 

घटना को लेकर रेस्टोरेंट ने आगे कहा,' ओलीपब सभी के प्रति सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो. हमें अपनी 80 साल पुरानी विरासत पर गर्व है और हम अपने सभी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ हमेशा सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं. हमें अपने शुभचिंतकों से मिले अपार समर्थन से बेहद खुशी हुई है और इस कठिन समय में हमारा साथ देने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं. हम आपको हमेशा अपनी सर्वोत्तम सेवा का आश्वासन देते हैं.' 

ये भी पढ़ें- ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे डबल धमाल 

 

वापस हुई शिकायत 

सायक की शिकायत के बाद पार्क स्ट्रीट पुलिस ने वेटर शेख नासिरुद्दीन को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत गिरफ्तार कर लिया. वहीं कोर्ट में पेश किए जाने पर उन्हें जमानत नहीं मिली. स्थिति तब और बिगड़ गई जब हावड़ा निवासी जॉयराज भट्टाचार्य ने सायक के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई और उन पर साजिश के जरिए सांप्रदायिक अशांति भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया. घटना से निपटने के उनके तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बीच, सायक ने अपनी शिकायत वापस लेने की घोषणा की. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

West Bengal news

Trending news

‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
IAF
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
IAF
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
Union budget
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे धमाल
ISRO Budget
ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे धमाल