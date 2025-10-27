शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"

Suvendu Adhikari on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्पेशल इंटेसिव रिवीजन को लेकर अपनी बात रखी है, साथ ही राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है.
Trending Photos
Suvendu Adhikari on SIR: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी एसआईआर से पहले, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर लिस्ट को लेकर चिंता जताई है. उन्होंवे आरोप लगाया है कि उनमें कई मृत और फर्जी मतदाता हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) की 27 अक्टूबर 2024 को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, शुभेंदु ने कहा कि मतदाता सूची सही ढंग से तैयार की जानी चाहिए.
"सही तरीके से तैयार हो वोटिंग लिस्ट"
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "वोटिंग लिस्ट सही ढंग से तैयार की जानी चाहिए. पश्चिम बंगाल में कई मृत और फेक वोटर्स हैं. डबल और ट्रिपल एंट्रीज हैं. बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए वहां हैं. इन सभी को हटाया जाना चाहिए. भवानीपुर बीजेपी की सीट है. 2014 में, भाजपा ने यहां बढ़त बनाई थी. पिछले लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने 8 में से 5 वार्डों में बढ़त बनाई थी. कुल 267 वार्डों में से, भाजपा ने 142 और तृणमूल कांग्रेस ने 125 वार्डों में बढ़त बनाई थी. ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है. यहां भाजपा का कमल खिलेगा."
"मुस्लिम बहुल सीट से लड़ेंगी सीएम"
उन्होंने आगे कहा कि नंदीग्राम (Nandigram) विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने टीएमसी को हराया और भवानीपुर (Bhowanipore) में भी भाजपा जीतेगी. उन्होंने आगे कहा, "वो (ममता बनर्जी) भाग जाएंगी और जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगी. वहां उन्हें हराना हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो मुसलमानों की मसीहा हैं. बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है. यहां तक कि राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं. ये जंगल राज से भी बदतर है."
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है. 6 अक्टूबर को, चीफ इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने घोषणा की थी कि मतदाता सूचियों की एसआईआर पूरे देश में की जाएगी. सितंबर में हुए पिछले सम्मेलन में, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने रणनीतियों, रुकावटों और अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस पर प्रेजेंटेशन दी थी, ताकि देश के बाकी हिस्सों के मुख्य चुनाव आयुक्त उनके अनुभवों से सीख सकें.
(इनपुट-एएनआई)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.