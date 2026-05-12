DNA: बंगाल में ‘तुष्टीकरण मॉडल’ खत्म, सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?

सरकारी आदेश में साफ है कि हर धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर और सड़क पर होने वाले हर धार्मिक कार्यक्रम पर कार्रवाई की जाए. लेकिन, तुष्टीकरण वाले सुविधाभोगी कट्टरपंथ के पूर्वाग्रह में इतने डूबे हैं कि इन्होंने अभी से भेदभाव वाला शोर मचाना शुरू कर दिया है.
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी अपने फैसलों से समाज में समानता और न्याय की स्थापना कर रहे हैं. सीएम ने आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश जारी किया है. आदेश में कहा है कि पुलिस धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित करे. यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर तय लिमिट से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाए. ये फैसला धार्मिक स्थलों के आसपास रहनेवाले सामान्य नागरिकों को रोजाना होने वाली शोरगुल की परेशानी से बचाएगा.
दूसरा आदेश है सड़कों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों को रोकने का. इस परेशानी के भुक्तभोगी सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग नहीं हैं. हम सभी हैं. आए दिन धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सड़क घेर ली जाती है. ट्रैफिक रोक दिया जाता है. आम आदमी घंटों जाम में फंसा रहता है.
सीएम ने अपने आदेश में किसी खास वर्ग या धर्म को रेखांकित नहीं किया है. आदेश में सनातन के समानता का भाव है. किसी धार्मिक वर्ग को टारगेट करने का भाव नहीं है. जो भी ऊंची आवाज में धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर बजाएगा, जो भी धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर रास्ता रोकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. यही सत्ता का सनातन मॉडल है. जो सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है.
सुवेंदु सरकार ने अपने फैसले में न्याय का पालन किया है. शोर से आम आदमी को परेशान करने वाले हर लाउड स्पीकर पर एक्शन होगा. धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सड़क रोकने वालों पर कार्रवाई होगी. हालांकि दुर्गा पूजा, ईद या अन्य समुदायों के बड़े त्योहारों के दौरान होने वाले आयोजनों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे. धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर जाम लगाने वाले हमें कितनी आर्थिक चोट पहुंचाते हैं, इसका एक छोटा सा आंकड़ा जानिए.
पश्चिम बंगाल में एक साल में 150 घंटे आदमी जाम में फंसता है. इसकी बड़ी वजह धार्मिक आयोजन और राजनीतिक रैलियां होती हैं. जाम से पश्चिम बंगाल के लोगों को सालाना करीब 50 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है.
धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर और सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर तीखा मतभेद रहा है. एक वर्ग विशेष आरोप लगाता रहा है कि ऐसे आदेशों के जरिए खासतौर पर उन्हें टारगेट किया जाता है. पश्चिम बंगाल में तो तुष्टिकरण नीति के तहत इन्हें सड़क जाम करने और ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की खुली आजादी थी. ये तथ्य है कि शुभेंदु सरकार ने अपने आदेश में किसी धर्म या वर्ग को रेखांकित नहीं किया है. लेकिन तुष्टीकरण वाली पॉलिसी का सुविधाभोगी ये वर्ग इस आदेश से आक्रोशित है. वही पुराना विक्टिम कार्ड खेल रहा है. ये पहले से मन में पूर्वाग्रह पालकर बैठे हैं.
लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय-समय पर अपने फैसलों में कह चुका है कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार का हिस्सा है.
धर्म लाउड स्पीकर या वॉइस एम्प्लिफायर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं करता. प्रार्थना शांतिपूर्वक की जा सकती है.
2005 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को बैन किया था. धार्मिक अवसरों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए कोर्ट ने अनुमति लेने और निर्धारित डेसिबल लिमिट का पालन करने की शर्त भी लगाई थी.
सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि धर्म में लाउड स्पीकर की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्ग को आपत्ति है. ये आपत्ति इसलिए है क्योंकि वोट बैंक वाली राजनीति और तुष्टीकरण वाली शासन नीति के कारण अब तक इन्हें आम आदमी के अधिकारों के अतिक्रमण की आजादी थी. कानून और आम आदमी के अधिकार से ऊपर इनका विशेषाधिकार था. लेकिन अब इन्हें अपना अवैध विशेषाधिकार खत्म होता दिख रहा है. इसलिए ये बौखलाए हुए हैं. पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बिना भेदभाव हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश कर रही है. यही बात अब तक तुष्टीकरण वाला विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को चुभ रही है.
आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि सच्चा शासन वही है जिसमें जनता भयमुक्त और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके. पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार यही सुनिश्चित कर रही है कि आम लोग भयमुक्त और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके. आम नागरिकों के इसी अधिकार से कट्टरपंथियों को चिढ़ है. कट्टरपंथियों की ये चिढ़ विश्वव्यापी है. कट्टरपंथियों में अजब की वैचारिक एकता भी है. पश्चिम बंगाल में बैठे कट्टरपंथी और बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी वैचारिक तौर पर इस मुद्दे पर एकजुट हैं. इसका प्रमाण इन दिनों बांग्लादेश में दिख रहा है. जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए है. बीजेपी की सरकार बनी है बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं. हर दिन कोई न कोई कट्टरपंथी गुट सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहा है.
अब सोचिए भारत के एक प्रदेश में चुनाव हुए. जनमत से एक सरकार बनी. इसका बांग्लादेश से कोई कनेक्शन बनता है? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव में बांग्लादेश का कोई स्टेक बनता है? नहीं बनता. लेकिन कट्टरपंथी अतिवाद सीमा और बार्डर को नहीं मानता. इसलिए बांग्लादेश में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं. सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल सरकार और शुभेंदु अधिकारी को धमकी भी दी जा रही है. सुनिए बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार को क्या-क्या और कैसी-कैसी धमकी दे रहे हैं?
बांग्लादेश में बैठे एक कट्टरपंथी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की हत्या की धमकी दी है. बांग्लादेश के मौलाना हाफिज़ ने धमकी दी है कि गज़वा-ए-हिंद का समय आ गया है. बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी से जुड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बांग्लादेश सरकार से भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने की मांग की है.
सिर्फ इतना ही नहीं, भारत-बांग्लादेश बार्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को 45 दिन में जमीन ट्रांसफर करने के आदेश पर बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार एम हुमायूं कबीर ने कहा है कि हमें धमकियों से नहीं डरते.
एक चुनी हुई सरकार ने घुसपैठ रोकने और तुष्टीकरण खत्म करने वाली न्यायपूर्ण नीति बनाई तो कट्टरपंथी बौखला गए. अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बार्डर पर फेंसिंग करना भला किसी को धमकाना हो सकता है? ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा घुसपैठियों से करे. शुभेंदु सरकार यही कर रही है, लेकिन कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें भारत में घुसपैठ की खुली छूट नहीं है. अब वोट बैंक वाली राजनीति से भारत में बसने और भारतीय नागरिकों का हक मारकर भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने की छूट उन्हें नहीं होगी. इसलिए उनकी ये बौखलाहट धमकी भरे शब्दों में सामने आ रही है.
कट्टरपंथियों के इस उन्माद को अंतरराष्ट्रीय भारत विरोधी मानसिकता संरक्षण दे रही है. जानते हैं आरएसएस का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी गया. सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अपने कामकाज की जानकारी एक दूसरे से साझा करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों का दौरा करते है. RSS का प्रतिनिधिमंडल भी इसलिए ही गया होगा, लेकिन भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त पश्चिमी मीडिया ने इस दौरे को भी एक खास नैरेटिव में बदल दिया.
प्रचारित किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में आई US Commission on International Religious Freedom में लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए आरएसएस की टीम कई देशों का दौरा कर रही है. भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वाली इस भेदभाव वाली रिपोर्ट में आरएसएस को पैरामिलिट्री संगठन और अल्पसंख्यकों पर हमलों का आरोपी बताया गया था.
इस बौद्धिक और वैचारिक दिवालियापन को क्या कहा जाए? बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं की हत्या की धमकी दे रहे हैं. भारत में एक चुनी हुई सरकार के प्रमुख की हत्या की धमकी दे रहे हैं. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंडाबाज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं. उन्हें कट्टरपंथियों की धमकी नहीं दिखती. उन्हें RSS नेताओं की विदेश यात्रा दिखती है. ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आरएसएस को निशाना बनाकर ये लोग भारत विरोधी नैरेटिव का प्रचार कर सकते हैं. साथ ही कट्टरपंथियों के पाप को वैचारिक पर्दे से ढंक सकते हैं.
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