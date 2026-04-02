DNA: बंगाल में चुनाव से पहले क्यों फैल रही अराजकता? SIR के नाम पर जज भी बने निशाना; खतरे में आया लोकतंत्र

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल के मालदा में उग्र भीड़ ने SIR के काम में लगे 7 जजों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा. रात के 12 बजे तक 7 जज, जिसमें तीन महिलाएं भी थीं. एक दफ्तर के अंदर बंद थे और बाहर हजारों लोगों की बेलगाम भीड़ कुछ भी करने को तैयार थी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रात 2 बजे तक इस फिक्र में जाग रहे थे कि इन सातों जजों की जान कैसे बचेगी. चीफ जस्टिस ने साफ-साफ कहा कि वे जानते हैं कि उपद्रवी कौन थे. ये कितनी भयावह स्थिति है कि जजों को भी बंधक बनाया जाने लगा है. जिन जजों के साथ ऐसी घटना हुई उनकी संवैधानिक शक्ति कितनी है. गृह मंत्रालय जो वरीयता सूची जारी करती है उसके मुताबिक डिस्ट्रिक जज और सेशन जज को 23वें रैंक पर रखा गया है. ये किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी और लोकसभा-राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के बराबर होते हैं. ये सीबीआई डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर और डीआईजी, डीएम-एसपी से ऊपर होते हैं. इतनी पावर होने के बावजूद अराजक भीड़ ने इन्हें बंधक बना लिया.

नाम कटने के विरोध में प्रदर्शन?

मालदा के माताबारी में 2 लाख 10 हजार वोटर हैं, जिनमें से करीब 42 हजार वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं. वोटर लिस्ट से नाम कटने के विरोध में मालदा में दो दिनों से प्रदर्शन हो रहा है. कल भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आज भी लोग सड़क पर उतरे. आज बीएसएफ कैम्प के बाहर और नेशनल हाई-वे पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन कल के प्रदर्शन के दौरान अराजक भीड़ ने उन जजों को बंधक बना लिया, जो SIR प्रक्रिया में लगे हुए हैं. आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIR प्रक्रिया पूरा करने में जजों की ड्यूटी भी लगाई गई है. कल दोपहर 2 बजे के आसपास 7 जज, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, वे मालदा के माताबारी के बीडीओ ऑफिस पहुंचे. इलेक्शन ऑब्जर्वर के ऑफिस पहुंचने की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में लोग बाहर जमा हो गए.

उग्र भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को चारों ओर से घेर लिया. अंदर जो अधिकारी थे उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया। डीएम और एसपी को सूचना भी दी गई लेकिन वे उन सातों न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए बीडीओ ऑफिस नहीं पहुंचे. देर रात 12 बजे के आसपास पुलिस की एक टुकड़ी और सीआरपीएफ की टीम पहुंची तब जाकर उन्हें बाहर निकाला जा सका. पुलिस सुरक्षा में जजों को बाहर ले जाया गया. इस दौरान भी रास्ते में बैरेकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई. जिस गाड़ी से न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकाला गया. उस गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट से हमला किया. गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

अराजक भीड़ का हमला

ये स्थिति कितनी भयावह है. हो सकता है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ही है कि जज लेवल के अधिकारियों को आप बंधक बना लें. उन पर हमला करें? ऐसी अराजक भीड़ को कौन बताएगा कि उनकी समस्या के समाधान के लिए कानून है. संविधान है. अदालत है. वो उस रास्ते से अपना अधिकार हासिल कर सकते हैं, लेकिन 7 जजों को कैसे 9-9 घंटे तक बंधक बनाकर रख सकते हैं, उनमें भी तीन महिला जजों को. सोचिए उनके लिए वो कितना डरावना पल होगा. जिन जजों को अराजक भीड़ ने आधी रात तक बंधक बनाकर रखा उनमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर जूनियर डिविजन तक के जज हैं.

बीएनएस की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश किसी भी जगह पर अपना कोर्ट लगा सकते हैं. इस SIR प्रक्रिया में इन्हें विशेष रूप से अलग-अलग जिलों में कैंप लगाकर काम करने का अधिकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि ये जहां भी काम करें, उनके फैसले को अदालत का फैसला माना जाए. इसी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ED के अधिकारियों को बंधक बनाकर उन पर हमला किया गया था. 2024 में ये घटना हुई थी जब एक अपराधी के ठिकानों पर छापेमारी के लिए ED के अधिकारी गए तो भीड़ ने अटैक कर दिया था. इस बार तो जज को ही निशाना बनाया गया. क्या अब बंगाल जाने के लिए किसी अधिकारी को किसी परमिट की आवश्यकता होगी? क्या कोई सरकारी अधिकारी शीर्ष स्तर की सुरक्षा लेकर पश्चिम बंगाल में काम करने जाएगा? ये बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि जब इन जजों को बंधक बनाया गया था तब उन्हें बाहर निकालने के लिए डीएम-एसपी कोई नहीं पहुंचा था.

घटनाक्रम का लिया संज्ञान

9 घंटे तक जो घटनाक्रम हुआ उस पर अदालत की नजर थी. इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस पर सुनवाई की. बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा. आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की ओर से पेश वकील मेनका गुरूस्वामी ने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। रात 11 बजे तक कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे. मुझे रात में मौखिक रूप से आदेश देना पड़ा. न्यायिक अधिकारियों को खाना और पानी तक नहीं लेने दिया गया. इसके बाद पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को विरोधी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए.

इस पर चीफ जस्टिस बेहद नाराज हुए. उन्होंने कहा कि मिस्टर एडवोकेट जनरल, अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं. दुर्भाग्य से, आपके राज्य में आप में से हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है. यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है. हमने कभी इतना बंटा हुआ राज्य नहीं देखा. यहां तक कि अदालती आदेशों के पालन में भी राजनीति झलकती है. क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन हैं? कम से कम मैं रात 2 बजे तक सब कुछ मॉनिटर कर रहा था. अगर विरोध अराजनीतिक था, तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि वे मौके पर पहुंचें और देखें कि क्या हो रहा है?

SIR के बहाने लोकतंत्र की नींव कमजोर

SIR के बहाने पश्चिम बंगाल में अराजक भीड़ ने जो किया, वो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की कोशिश ही है और शर्मनाक बात ये है कि अराजक भीड़ ने जजों को भी नहीं छोड़ा. अराजकता के कारण एक जज के पांच साल का बच्चा होटल में फंस गया था इसलिए मालदा में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश है बल्कि यह इस कोर्ट को भी चुनौती देती है. उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया को बाधित करने की ये चाल थी. सुप्रीम कोर्ट ने SIR में शामिल न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए CRPF की तैनाती का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जज जहां भी रुकेंगे, उनकी सुरक्षा केंद्रीय बल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव, DGP, ज़िलाधिकारी और SSP को कारण बताओ नोटिस जारी किया. कोर्ट ने उन अधिकारियों से पूछा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले पत्र के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि कल जो घटना हुई, उसकी जांच चुनाव आयोग, CBI या NIA से करवाए और इस मामले में जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दी जाए. बंगाल में जो हुआ उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है. बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार की शह पर ये सोची समझी साजिश रची गई थी, लेकिन ममता बनर्जी इसे खारिज कर रही हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं हैं. जब सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है तो सारी जिम्मेदारी उसी की है.

ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है. ये अराजकता का मुद्दा है. ये अविश्वास का मुद्दा है. कुछ लोगों के दिमाग में अविश्वास का जहर इतना भर दिया गया है कि वो किसी भी संस्था को कुछ नहीं समझते. उनके लिए न चुनाव आयोग कुछ है और ना ही ज्यूडिशियरी, लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कृत्य का समर्थन कर रहे हैं. उन्हें ये समझना चाहिए कि अराजक भीड़ किसी की नहीं होती है. दूसरी बात ये है कि किसी भी संस्था पर हमला लोकतंत्र की जड़ों पर ही चोट करता है.