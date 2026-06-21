Malda Border Tension: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से सटी भारत-बांग्लादेश सीमा एक बार फिर सुलग उठी है. वैष्णवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुकदेवपुर सीमावर्ती इलाके में शनिवार तड़के उस वक्त भारी हड़कंप मच गया, जब अवैध रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने (पुशबैक) की प्रक्रिया शुरू की गई.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने जैसे ही अवैध घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया, सीमा के उस पार (बांग्लादेशी इलाके में) सैकड़ों नागरिकों की भीड़ जमा हो गई. देखते ही देखते सीमा पार से उग्र विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों देशों की सीमाओं पर भारी तनाव फैल गया. स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए BSF के आला अधिकारियों ने तुरंत अतिरिक्त मोर्चेबंदी की और कंटीले तारों के पास जवानों की मुस्तैदी को दोगुना कर दिया.
इस पूरे बवाल की सबसे बड़ी और संवेदनशील वजह सुकदेवपुर सीमा का 1200 मीटर का वह हिस्सा है, जहां आज तक कंटीले तारों की बाड़ (Fencing) नहीं लग पाई है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह खुला और बाड़-विहीन बॉर्डर लंबे समय से देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है. यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस खुफिया रास्ते से बवाल हुआ हो.
इससे पहले भी इसी खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर दर्जनों बांग्लादेशी नागरिक न सिर्फ भारतीय सीमा में घुस आए थे, बल्कि भारतीय किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को जबरन काटकर अपने साथ ले गए थे, जिसे लेकर हफ्तों तक दोनों पक्षों में हिंसक झड़पें हुई थीं. शनिवार की इस ताजा घटना के बाद पूरे सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. BSF के साथ-साथ स्थानीय वैष्णवनगर पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पल-पल की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है.
इस गंभीर घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों के निवासियों में भारी डर और आक्रोश है. राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. खगेन मुर्मू (बीजेपी सांसद) ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक स्थिति है. सुकदेवपुर सीमा पर बाड़ न होना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. हम बार-बार केंद्र और राज्य के स्तर पर इस 1200 मीटर के पैच में फेंसिंग लगाने की मांग कर रहे हैं. घुसपैठियों के इस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
BSF पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन बाड़ लगाना बेहद जरूरी है. राजू कर्मकार (स्थानीय बीजेपी विधायक) ने कहा कि हमारे क्षेत्र के किसान और आम नागरिक अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. अवैध घुसपैठिए आते हैं, हंगामा करते हैं और हमारे लोगों को डराते हैं. शनिवार को जो हुआ, वह कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती है. हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सीमावर्ती गांवों को सुरक्षा कवर दिया जाए और इस संवेदनशील मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जाए.