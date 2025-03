West Bengal Election: बंगाल में हिंदू वोटर्स को हटाने की साजिश कौन रच रहा है? अभी से तैयार हो रही चुनावी पिच!

Mamata Banarjee: बंगाल चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. चुनाव का काउंटडाउन एक साल पहले ही शुरू हो गया है, लेकिन सियासी वार पलटवार अभी से ही जारी है. ममता बनर्जी इस वक्त लंदन में हैं, लेकिन इधर बंगाल में हिंदू वोटर्स पर जंग छिड़ी है.

क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सच में टारगेट पर रख लिया गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब तक तो हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगती थी. अब हिदुओं के वोटिंग राइट्स पर बैन लग रहा है. आरोप ये कि हिंदुओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है. आरोप ये कि हिंदुओं को बांग्लादेशी बताकर वोटिंग राइट्स छीने जा रहे हैं. ये आरोप लंबे वक्त तक टीम ममता बनर्जी में रहे और फिलहाल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने लगाए हैं.

BJP got 39 % vote share in West Bengal

I will request more 5-6 % Hindus to please come out of their houses and vote

We will form Hindutva Government in West Bengal. We will make Jihadi Mukt West Bengal

Jihadiyon ko ulta latkake seedha karne ka kaam karenge

- Suvendu Adhikari… pic.twitter.com/EM3Yb92a07

