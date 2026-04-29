'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', वोट डालने आईं ममता बनर्जी पोस्टर गायब देख भड़क गईं

वोट डालने पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भड़क गईं. उन्होंने कहा कि बाहर से इतने सारे ऑब्जर्वर आए हैं. भाजपा जो कुछ भी कहती है, वे (चुनाव आयोग) वही कर रहे हैं. जरा आस-पास देखिए, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं. क्या चुनाव इसी तरह होते हैं? वोट तो वोटर डालेंगे, न कि पुलिस या सुरक्षा बल. हाल ही में कुछ नए लोगों को लाया गया है, और वे जो मन में आ रहा है, वही कर रहे हैं. वे तो आतंकवाद फैला रहे हैं.' ममता भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से TMC उम्मीदवार हैं.

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