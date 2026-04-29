Advertisement
trendingNow13197120
Hindi Newsदेशबाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे, वोट डालने आईं ममता बनर्जी पोस्टर गायब देख भड़क गईं

'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', वोट डालने आईं ममता बनर्जी पोस्टर गायब देख भड़क गईं

शाम को आ रहे विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से साफ होगा कि किस राज्य का क्या मूड है. इससे पहले बंगाल में चल रही दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी भड़क गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के सारे पोस्ट हटा दिए गए और भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', वोट डालने आईं ममता बनर्जी पोस्टर गायब देख भड़क गईं

वोट डालने पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भड़क गईं. उन्होंने कहा कि बाहर से इतने सारे ऑब्जर्वर आए हैं. भाजपा जो कुछ भी कहती है, वे (चुनाव आयोग) वही कर रहे हैं. जरा आस-पास देखिए, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं. क्या चुनाव इसी तरह होते हैं? वोट तो वोटर डालेंगे, न कि पुलिस या सुरक्षा बल. हाल ही में कुछ नए लोगों को लाया गया है, और वे जो मन में आ रहा है, वही कर रहे हैं. वे तो आतंकवाद फैला रहे हैं.' ममता भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से TMC उम्मीदवार हैं. 

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Assembly Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

West Bengal: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी
West Bengal Election 2026
West Bengal: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी
'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', ममता पोस्टर गायब देख भड़क गईं
West Bengal Assembly Election 2026
'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', ममता पोस्टर गायब देख भड़क गईं
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें!
Live Death Video
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें!
बंगाल में सुवेंदु का आरोप, TMC ने नकली अंगुलियां खरीदीं, रिक्शे में आई महुआ भड़कीं
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में सुवेंदु का आरोप, TMC ने नकली अंगुलियां खरीदीं, रिक्शे में आई महुआ भड़कीं
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
Baba Bageshwar
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: नदिया में भाजपा नेता पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप
West Bengal Election 2026
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: नदिया में भाजपा नेता पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
Supreme Court
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
India Weather news
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
West Bengal Election 2026
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
Abhishek Banerjee
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी