देश

पश्चिम बंगाल में MBBS छात्रा के साथ गैंग-रेप में शामिल आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, दो अभी भी फरार

Durgapur: पश्चिम बंगाल के दुर्गपुर में एमबीबीएस सकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंग-रेप की घटना से जुड़ी बड़ी अपडेट. छात्रा से दुष्कर्म मामले में शामिल आरोपियों पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने दबिश देकर तीन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 

 

Oct 12, 2025, 09:47 AM IST


West Bengal Gang rape: पश्चिम बंगाल से मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां, दुर्गपुर में पुलिस ने रेप के मामले से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, 2 आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस के सूत्रों के अनुसार जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

West Bengal

