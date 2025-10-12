पश्चिम बंगाल में MBBS छात्रा के साथ गैंग-रेप में शामिल आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, दो अभी भी फरार

West Bengal Gang rape: पश्चिम बंगाल से मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां, दुर्गपुर में पुलिस ने रेप के मामले से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, 2 आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस के सूत्रों के अनुसार जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source