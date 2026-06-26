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कट मनी के नाम पर भ्रष्टाचार से फूटा जनता का गुस्सा, TMC पंचायत सदस्य के घर अंडे लेकर पहुंची भीड़; हाथों में अंडे लेकर लगाया 'चोर-चोर' का नारा

Attack On TMC Panachayat Sadasya: पश्चिम बंगाल में परेशान जनता ने तृणमूल पंचायत सदस्य के घर को घेर लिया. उन्होंने प्रदर्शन करते हुए हाथ में अंडे लेकर 'चोर चोर' के नारे लगाए. पंचायत सदस्य पर प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के नारे लगाए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 26, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:22 PM IST
कट मनी के नाम पर भ्रष्टाचार से फूटा जनता का गुस्सा, TMC पंचायत सदस्य के घर अंडे लेकर पहुंची भीड़; हाथों में अंडे लेकर लगाया 'चोर-चोर' का नारा
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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