कट मनी के नाम पर भ्रष्टाचार से फूटा जनता का गुस्सा, TMC पंचायत सदस्य के घर अंडे लेकर पहुंची भीड़; हाथों में अंडे लेकर लगाया 'चोर-चोर' का नारा

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले के मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच यहां तृणमूल पंचायत सदस्य के घर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया. लोग हाथ में अंडे लेकर 'चोर चोर' के नारे लगा रहे थे. महिलाओं ने आवास योजनाओं और 100 दिन के काम के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. घटना को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंची.
इस घटना से जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में हड़कंप मच गया. कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. मामले को लेकर पुलिस तृणमूल पंचायत सदस्य की तेजी से तलाश कर रही है. ग्रामीणों ने कट मनी मांगने और गरीब- दृष्टिबाधित महिलाओं को धमकाने के आरोपों के बाद तृणमूल पंचायत सदस्य के घर को घेर लिया. जैसे ही प्रदर्शनकारी अंडे लेकर पहुंचे पंचायत सदस्य वहां से भाग गईं. शुक्रवार को, स्थानीय ग्रामीणों ने धूपगुड़ी ब्लॉक की संकोवाझोरा-II ग्राम पंचायत के देवमाली इलाके की तृणमूल पंचायत सदस्य मंजिला खातून के घर को घेर लिया और हाथ में अंडे लेकर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया.
पंचायत सदस्य पर आरोप है कि उन्होंने आवास योजना के घरों के लिए आम लोगों से कट मनी ली और कई सरकारी परियोजनाओं के नाम पर बार-बार पैसे वसूले. उन पर स्थानीय निवासियों को लगातार धमकाने का भी आरोप है. 100 दिन की रोजगार योजना से लेकर सड़कों और घाटों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तक, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है. इसके अलावा उनके पति पर भी लोगों को धमकाने और आरोप है कि उनके पति भी लोगों को धमकाते थे और डरा-धमकाकर स्थानीय लोगों को दबाकर रखते थे. लोग उनके घर को घेरने के लिए जमा हुए, लेकिन विरोध का अंदाजा लगते ही मंजिला खातून भाग गईं. वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी. घटना की खबर मिलने पर धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे ग्रामीणों से बात की. इसके बाद पुलिस सदस्य के घर में दाखिल हुई, लेकिन तलाशी के बावजूद आरोपी पंचायत सदस्य या उनके पति का पता नहीं चल सका.
घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव फैल गया है. स्थानीय निवासी अजा बाला रॉय ने बताया कि गरीब परिवारों की कई महिलाओं के नाम पर कई जॉब कार्ड हैं, फिर भी पात्र लोगों को घर नहीं मिला है. 100 दिन की रोजगार योजना के तहत काम नहीं दिया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इलाके में सड़कें इसलिए नहीं बनाई जातीं क्योंकि वे बीजेपी का समर्थन करते हैं और जब भी वे इन मुद्दों पर जवाब मांगते हैं, तो उन्हें धमकियां मिलती हैं. एक पूर्णिमा रॉय नाम की एक विधवा महिला ने कहा कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है. इसके बदले उन्हें धमकियां मिली हैं.
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से पहले पंचायत के एक सदस्य ने उनसे कहा था कि अगर तृणमूल सत्ता में आती है, तो सभी हिंदुओं को 'लक्ष्मी भंडार' योजना से बाहर कर दिया जाएगा. नित्या बाला रॉय, जो देख नहीं सकतीं और एक अस्थायी शेल्टर में रहती हैं और जिन्हें अभी तक पक्का घर नहीं मिला है, वे भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं. सभी ने पंचायत सदस्य मंजिला खातून के लिए सजा की मांग की. (रिपोर्ट-प्रद्युत दास)