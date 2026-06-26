कट मनी के नाम पर भ्रष्टाचार से फूटा जनता का गुस्सा, TMC पंचायत सदस्य के घर अंडे लेकर पहुंची भीड़; हाथों में अंडे लेकर लगाया 'चोर-चोर' का नारा

पंचायत सदस्य पर आरोप है कि उन्होंने आवास योजना के घरों के लिए आम लोगों से कट मनी ली और कई सरकारी परियोजनाओं के नाम पर बार-बार पैसे वसूले. उन पर स्थानीय निवासियों को लगातार धमकाने का भी आरोप है. 100 दिन की रोजगार योजना से लेकर सड़कों और घाटों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तक, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है. इसके अलावा उनके पति पर भी लोगों को धमकाने और आरोप है कि उनके पति भी लोगों को धमकाते थे और डरा-धमकाकर स्थानीय लोगों को दबाकर रखते थे. लोग उनके घर को घेरने के लिए जमा हुए, लेकिन विरोध का अंदाजा लगते ही मंजिला खातून भाग गईं. वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी. घटना की खबर मिलने पर धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे ग्रामीणों से बात की. इसके बाद पुलिस सदस्य के घर में दाखिल हुई, लेकिन तलाशी के बावजूद आरोपी पंचायत सदस्य या उनके पति का पता नहीं चल सका.