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मीर जाफर के वंशजों को बड़ा झटका! SIR में कटे 346 लोगों के नाम, अब देना होगा नागरिकता का सबूत

West Bengal SIR Update News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. लालबाग स्थित नव आदर्श हाई स्कूल में जारी अंतिम वोटर लिस्ट में से मीर जाफर के वंशज परिवारों में से सैकड़ों लोगों के नाम  गायब हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परिवार के कुल 346 लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 08:13 AM IST
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मीर जाफर के वंशजों के नाम वोटर लिस्ट से गायब (Photo- AI)
मीर जाफर के वंशजों के नाम वोटर लिस्ट से गायब (Photo- AI)

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चुनाव आयोग ने मीर जाफर के वंश से जुड़े करीब 346 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं. इस फैसले के बाद अब इस पूर्व शाही परिवार की 15वीं पीढ़ी के सदस्यों पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव आ गया है. यह मामला तब सामने आया जब लालबाग के बूथ नंबर 121 की नई सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की गई. सूची में 82 वर्षीय सैयद रजा अली मीरजा और उनके बेटे का नाम भी शामिल है, जो तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा म्युनिसिपल काउंसलर हैं. इस खबर के आने के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है.

इस मामले पर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अब तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. वहीं, प्रभावित परिवार के सदस्यों का दावा है कि उनकी भारतीय नागरिकता ऐतिहासिक और कानूनी रूप से स्थापित है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे चुका है. इस घटनाक्रम ने परिवार के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के पहले चरण से ठीक पहले उनके वोट देने के अधिकार पर संकट मंडरा रहा है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान क्या फैसला सामने आता है.

'छोटे नवाब' के 9 परिजनों के नाम भी लिस्ट से गायब

परिवार के प्रमुख सैयद रजा अली मीरजा, जिन्हें स्थानीय लोग ‘छोटे नवाब’ के नाम से जानते हैं, ने बताया कि उनके अपने परिवार के नौ सदस्यों के नाम भी इस सूची में शामिल नहीं हैं. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि वे सुनवाई के दौरान खुद अधिकारियों के सामने पेश हुए थे और उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सभी नाम अंतिम सूची में जोड़ दिए जाएंगे. इस मामले पर उनके बेटे सैयद मोहम्मद फहीम मीरजा, जो वार्ड 10 से तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर हैं, ने भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि परिवार को अब तक यह नहीं बताया गया है कि आखिर किन कारणों से उनके नाम हटाए गए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम कम से कम 2002 से लगातार वोटर लिस्ट में दर्ज रहे हैं.  

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विभाजन के समय भी हुई थी ऐसी गलती

परिवार ने अपने भारतीय नागरिक होने के दावे को ऐतिहासिक तथ्यों और कानूनी मान्यता, दोनों के आधार पर मजबूत बताया है. सैयद रजा अली मीरजा के अनुसार, उनके पूर्वज वासिफ अली मीरजा को देश के विभाजन के समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और भारत में ही रहने का फैसला किया था. परिवार का यह भी कहना है कि आजादी के बाद शुरुआती दिनों में मुर्शिदाबाद को गलती से पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया गया था. हालांकि, उनके पूर्वजों के हस्तक्षेप के बाद ही स्थिति स्पष्ट हुई और यह तय किया गया कि मुर्शिदाबाद भारत में ही रहेगा.

घटना ने EC की पारदर्शिता पर खड़े किए सवाल

वहीं, सैयद मोहम्मद फहीम मीरजा ने इस बार नाम हटाए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी अदालतें उनके वंश को मान्यता दे चुकी हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे में मौजूदा निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और प्रभावित लोगों को किस तरह न्याय मिलता है.

 

यह भी पढ़ेंः 'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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