Advertisement
trendingNow13077955
Hindi NewsदेशDNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ? ममता बनर्जी का बेतुका बयान

DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ? ममता बनर्जी का बेतुका बयान

DNA: जी संवाददाता सोमा मैती जब वहां पहुंची तभी भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने सोमा को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर सीएम ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के गुंडों की इस करतूत पर कार्रवाई को लेकर अपनी लाचारी जता दी. उल्टा उन्होंने ये सलाह दे दी कि भीड़ में कवरेज करने जाएं तो सावधानी के साथ जाएं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ? ममता बनर्जी का बेतुका बयान

DNA Analysis: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ज़ी मीडिया की महिला पत्रकार पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निंदा की है. मालदा में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला पत्रकार के साथ TMC के गुंडों ने बर्बरता की. प्रधानमंत्री ने ये आरोप भी लगाया कि बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. पीएम मोदी ने इस हमले को लेकर जो कहा, वो आपको भी जानना चाहिए. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक महिला हैं. 

इसके बावजूद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कल ZEE मीडिया की मुर्शिदाबाद संवाददाता सोमा मैती का गुंड़ों ने डेढ़ किलोमीटर तक पीछा किया. वो भागते-भागते गिर गई तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया. ज़ी मीडिया की पत्रकार सोमा मैती और कैमरापर्सन रंजीत न्यूज कवरेज के लिए गए थे. एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-12 और रेल मार्ग को 10 घंटों से जाम कर रखा था. वे तोड़फोड़ कर रहे थे.

पत्रकार पर हमला

Add Zee News as a Preferred Source

जी संवाददाता सोमा मैती जब वहां पहुंची तभी भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने सोमा को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर सीएम ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के गुंडों की इस करतूत पर कार्रवाई को लेकर अपनी लाचारी जता दी. उल्टा उन्होंने ये सलाह दे दी कि भीड़ में कवरेज करने जाएं तो सावधानी के साथ जाएं. आपको भी सीएम ममता बनर्जी का बयान भी आपको समझना चाहिए. 

ममता बनर्जी का बयान

ममता बनर्जी ने कहा'मैं तो कह रही हूं कि मैं इसका समर्थन नहीं करती, लेकिन मॉब में जाते वक्त सावधानी रखें. क्योंकि आप तो जानते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है. मैंने तो ये काम नहीं किया न, मैं इसकी निंदा करती हूं. तीव्र शब्दों में निंदा करती हूं. मैं भाई-बहनों से अपील करती हूं कि शांति बनाए रखें, मुझ पर भरोसा रखें'. यानी की ममता बनर्जी ने उपद्रवी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील और एक महिला संवाददाता पर हमले को लेकर सावधानी बरतने की नसीहत. 

पुलिस ने दिया ऑर्डर का हवाला

सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस स्थिति में जब जी संवाददाता ने पुलिस से मदद मांगी तो टका सा जवाब मिला कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं है. आज आपको जी संवाददाता की वो बात भी जाननी चाहिए जब उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई तो उनके साथ क्या हुआ. संवाददाता ने कहा 'पुलिस रास्ते पर खड़ी थी, हमने मदद मांगी कि हमें रेस्क्यू कीजिए,बार-बार कहा कि वे लोग मुझे मार देंगे लेकिन पुलिसकर्मियों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है.

एसपी घटनास्थल पर मौजूद

आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के एसपी घटनास्थल पर मौजूद थे. यह है पश्चिम बंगाल में एक महिला पत्रकार की सुरक्षा का हाल. जितना उन्हें शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंची उससे कहीं ज्यादा मानसिक चोट पहुंची है. 24 घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
BMC Election 2026
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
Punjab
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ