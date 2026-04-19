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Hindi Newsदेशक्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? अल-तकिया क्यों कह रहे लोग

क्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? अल-तकिया क्यों कह रहे लोग

भाजपा के समर्थक एक मुस्लिम बुजुर्ग के जय श्री राम का नारा लगाते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं. वीडियो बंगाल का है या नहीं, पता नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि बंगाल में भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है. कुछ लोग इसे एआई वीडियो बता रहे हैं. अब अल-तकिया भी लिखने लगे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:45 AM IST
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वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर.
वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर.

पिछले दिनों आपने वो खबर पढ़ी होगी. कोलकाता के एक सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. पीके हाजरा ने जयश्री राम बोलने वाले को 500 रुपये छूट देने का ऑफर दिया था. भाजपा के नेता चुनाव प्रचार में मंच से जय श्रीराम का नारा बुलंद कर रहे हैं. अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें पीछे भाजपा का झंडा दिखाई देता है और एक मुस्लिम बुजुर्ग नारा लगाते हैं- भारत माता की  जय, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. यह वीडियो कब का है पता नहीं, लेकिन भाजपा के सपोर्टर बंगाल चुनाव में शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह एआई है, वहीं कुछ ने 'अल-तकिया' की बात की है. यह क्या होती है?   

मुस्लिमों ने लिखा, ये अल-तकिया है

असल में अल-तकिया (तक़िय्या) एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है सावधानी या सुरक्षा. इस्लाम में मुसलमान अपनी जान, संपत्ति या धर्म पर गंभीर खता देख अपनी सच्ची मान्यताओं को छिपा लेते हैं या अस्थायी रूप से त्याग देते है. यह एक आत्म-सुरक्षात्मक रणनीति है. आप वीडियो देखिए.

योगी की रैलियों में जय श्रीराम का नारा

वीडियो असली हो या नकली, इतना जरूर है कि सीएम योगी के रोड शो में जय श्रीराम की गूंज जोर से सुनाई दे रही है. एक रैली में योगी ने कहा, 'बंगाल में आज आप जय श्रीराम का नारा नहीं लगा सकते. या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला कर देते हैं. दुर्गा पूजा से पहले उपद्रव हो जाता है. यहां की सरकार दुर्गा पूजा और विसर्जन के समय अनुमति नहीं देती है.'

'जय श्रीराम तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध का नारा'

ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का 2021 का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें शाह ने कहा था कि जय श्रीराम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध का नारा है. इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीएमसी में नॉनवेज पर बवाल मचा हुआ है. ममता ने आरोप लगाया है कि भाजपा बंगाल में आई तो मीट-मछली खाना बंद करा देंगे. जवाब में भाजपा शासित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आकर कह दिया कि आइए देखते हैं, कौन कितना मटन और मछली खाता है. भाजपा वाला 2-2 किलो मटन खा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा आई तो गोमांस जरूर बंद करा देंगे. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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