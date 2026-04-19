संसद में बंगाल की बहनों के साथ बड़ा धोखा! क्या घुसपैठियों के प्यार में अपना ही संविधान भूल गई टीएमसी?

पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी दल टीएमसी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. राजनीति के इस गरमाते मौसम में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को 'महिला विरोधी' और 'संविधान विरोधी' करार दिया. पीएम मोदी का कहना है कि जहां एक ओर भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राजनीति के मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है, वहीं टीएमसी संसद से लेकर सड़क तक बंगाल की बेटियों के साथ विश्वासघात कर रही है. आखिर क्यों टीएमसी पर लग रहे हैं संविधान की भावनाओं का गला घोटने के आरोप? क्या वाकई घुसपैठियों के तुष्टिकरण के लिए बंगाल की बहनों के हकों की बलि दी जा रही है?

राष्ट्रपति का अपमान और टीएमसी का असली चेहरा?

प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का सम्मान कर रही है, तब टीएमसी उनका तिरस्कार करने में जुटी है. बंगाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को पूरे देश ने देखा है. पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि टीएमसी कभी नहीं चाहती थी कि कोई आदिवासी महिला इस सर्वोच्च पद पर बैठे. यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि बंगाल की उन करोड़ों बहनों और आदिवासी समाज का अपमान है, जो इस गौरवशाली पल की गवाह बनी थीं.

क्या टीएमसी पर बंगाल की बहनों के साथ धोखे का आरोप है?

भाजपा का आरोप है कि संसद में हुई घटनाओं के दौरान टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया. पार्टी का कहना है कि यह एक तरह का धोखा है, जिससे राज्य की बहनों का भरोसा टूटता है. भाजपा यह भी कहती है कि टीएमसी का रवैया महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के खिलाफ जाता है, जिससे राजनीतिक टकराव और बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या टीएमसी पर संविधान और राष्ट्रपति के अपमान के गंभीर आरोप हैं?

भाजपा ने आरोप लगाया है कि टीएमसी घुसपैठियों को लाभ देने के लिए नियमों की अनदेखी करती है और धर्म आधारित आरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है. पार्टी का कहना है कि इससे संविधान की भावना कमजोर होती है. इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. भाजपा का दावा है कि बंगाल में राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को देश ने देखा और इसे आदिवासी समाज के अपमान से जोड़ा गया.

क्या भाजपा ने महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक वादे किए हैं?

भाजपा ने दावा किया है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी. इसमें मुफ्त राशन, 1.5 लाख रुपये तक घर बनाने की सहायता और 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज शामिल है. इसके अलावा “मातृ शक्ति भरोसा कार्ड” के तहत हर साल महिलाओं को 36,000 रुपये देने की बात भी कही गई है. गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और बेटियों की शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की सहायता का वादा भी किया गया है.

क्या पीएम मोदी ने बिष्णुपुर में चुनावी संदेश दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया. उन्होंने विकास, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर अपनी बात रखी. भाजपा का कहना है कि उनका लक्ष्य राज्य में गरीबों और महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाना है. सभा में उन्होंने सरकार बनने पर योजनाओं को तेजी से लागू करने की बात भी दोहराई.