सुवेंदु, दिलीप घोष, अग्निमित्रा... बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई? एक पत्रकार का भी नाम

West Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है. 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले हमारे बंगाली चैनल ZEE 24 घंटा के पास सूत्रों के हवाले से कैबिनेट की एक संभावित लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में बताया गया है कि सुवेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मंत्री के रूप में दिलीप घोष शपथ ले सकते हैं. इसके अलावा इस लिस्ट में कई और नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है.

सूत्रों के हवाले से संभावित कैबिनेट की लिस्ट

मुख्यमंत्री: सुवेंदु अधिकारी

नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मंत्री: निसिथ प्रमाणिक

स्वास्थ्य मंत्री: शारदावत मुखोपाध्याय

फाइनेंस / एजुकेशन मंत्री: स्वपन दासगुप्ता (पत्रकार रहे)

महिला और बाल कल्याण मंत्री: अग्निमित्रा पॉल

इन्फॉर्मेशन और कल्चर मंत्री: रुद्रनील घोष

पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मंत्री: दिलीप घोष

स्पीकर: तपस रॉय बन सकते हैं.

शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, सजल घोष, भी बन सकते हैं मंत्री

सीएम पद के प्रबल दावेदारों में कौन?

पश्चिम बंगाल में अगर सीएम पद की बात करें तो सुवेंदु अधिकारी की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है. पिछले कई सालों से अधिकारी बंगाल में संघर्ष कर रहे हैं और एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं, इस लिस्ट में सीनियर लीडर दिलीप घोष का भी नाम चल रहा है. वहीं बीजेपी की फायरब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है.

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अग्निमित्रा पॉल की दावेदारी के पक्ष में कई बातें निकलकर आ रही हैं. पहली बात तो ये कि बीजेपी ने इस चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. दूसरी तरफ टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं करने का ऐलान करके स्‍पष्‍ट कर दिया है कि आने वाले समय में वो सड़क पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी.

शुरू हुई सरकार गठन की प्रक्रिया

नई सरकार के गठन को लेकर बोलते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गवर्नर को दे दिया है, फाल्टा में दोबारा वोटिंग होगी, और हमने गवर्नर को बाकी 293 सीटों के जीतने वालों की लिस्ट दे दी है. वे अब नई विधानसभा बनाएंगे.