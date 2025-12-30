पश्चिम बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, जांच की मांग कर रहे हैं व्यापारी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में बिराती के जादु बाबू बाजार में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई, आग लगने की वजह से 200 दुकानें जलकर राख हो गई.
West Bengal News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बिराती के जादु बाबू बाजार में मंगलवार सुबह लगी आग में करीब 200 दुकानें जलकर राख हो गईं. शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, यह मशहूर बाजार बिराती रेलवे स्टेशन के पास है, यहां स्थानीय लोग और यात्री अक्सर आते रहते हैं. यह भीषण आग तड़के करीब 1.30 बजे लगी, ये आग उत्तर से चल रही तेज हवाओं के कारण कुछ ही पलों में तेजी से फैल गई.
सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां मौके पर पहुंची, हालांकि, तेज हवाओं के कारण फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मुश्किल हो रही थी, स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली थी, गाड़ी रवाना कर दी गई थी, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.
घटना की सूचना मिलते ही नॉर्थ दमदम नगर पालिका के चेयरमैन बिधान बिस्वास भी मौके पर पहुंचे, टीएणससी नेता ने व्यापारियों को उनके बुरे समय में मदद का भरोसा दिया, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं. यह बाजार नगर पालिका के तहत आता है और हम निश्चित रूप से उनकी देखभाल करेंगे. हम उन्हें फिर से बसाने की कोशिश करेंगे,
स्थानीय लोगों ने बताया कि आग देर रात एक दुकान में लगी और फिर तेजी से पूरे बाजार में फैल गई. स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इलाके में भीड़भाड़ होने की वजह से आग तेजी से फैली. उन्होंने कहा कि बाजार के पास घनी आबादी वाले इलाके में कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और घरों के पास होने के कारण आग एक बड़ी आपदा का रूप ले सकती थी. फायर ब्रिगेड की टीम भी देर से पहुंची थी. यहां लगभग 200 दुकानें हैं. इनमें से कई दुकानें बिजली की थीं वहीं, व्यापारियों ने पूरी घटना की पूरी जांच की भी मांग की. (आईएएनएस)
