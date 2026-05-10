पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा, पुलिस ने शुरू की जांच

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है, चुनाव नतीजों के बाद से ही पश्चिम बंगाल में लड़ाई-झगड़े से जुड़े कई मामले सामने आते रहे हैं. कई घरों में तोड़फोड़ भी की गई, इसी बीच न्यू अलीपुर थाना इलाके के मंडप मंदिर रोड पर रात में तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपों से हड़कंप मच गया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर तृणमूल कार्यकर्ताओं को पीटा, इसमें पुरुष और महिलाओं को भी चोटें आई हैं.

हमले के बाद घायलों को एमआर बांगुर हॉस्पिटल ले जाया गया,जहां पर उनका इलाज हुआ, घटना की न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. बताया जा रहा है कि यह हमला सड़क को साफ रखने के बहस के कारण हुआ है, शिकायत के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

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