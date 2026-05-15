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तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM सुवेंदु अधिकारी के करीबी नेता को किसने धमकाया?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद कई जगहों पर झड़प हुई, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी BJP नेता प्रोसेनजीत मंडल पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है. जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 15, 2026, 08:41 AM IST
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तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM सुवेंदु अधिकारी के करीबी नेता को किसने धमकाया?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद कई जगहों पर लड़ाई-झगड़े की गतिविधियां देखी गई. सीएम सुवेंदु अधिकारी के PA को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हलचल और ज्यादा बढ़ गई, इसी बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी BJP नेता प्रोसेनजीत मंडल पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके सिर पर बंदूक की बट से मारा गया, लाठियों से पीटा गया और बंदूक दिखाकर धमकाया भी गया. 

बट से मारा गया

हमले के बाद प्रोसेनजीत ने बताया कि पांशकुरा में दक्षिण चचियारा रोड पर जाते समय उन्हें घेर लिया गया और फिर उनके सिर पर बंदूक की बट से मारा गया, लाठियों से पीटा गया और बंदूक दिखाकर धमकाया भी गया, BJP नेता प्रोसेनजीत ने पांशकुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर लगाया है. 

चंद्रनाथ जैसा होगा हाल

उन्हें ये भी धमकी दी गई कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी, साथ ही साथ यह भी धमकी दी कि तुम्हारा भी चंद्रनाथ जैसा हाल होगा, किसी तरह प्रोसेनजीत ने खुद को बचाया और अपनी जान बचाकर वापस लौटे, इस तरह की घटना से पांशकुरा शहर में सनसनी फैल गई है, इसे लेकर शेख आलमगीर, शेख जहीरुल इस्लाम, कमाल हुसैन, गुरुपद मुंशी और दूसरों पर आरोप हैं. 

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पहले भी धमकाया गया था

बता दें कि  BJP नेता प्रोसेनजीत मंडल ने पहले भी विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था. उन्हें तब भी धमकाया गया था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं. 

टीएमसी दफ्तर में मिले थे हथियार

इससे पहले पश्चिम बंगाल के हुगली में TMC दफ्तर के छत पर बम, हथियार, जॉब कार्ड, लाठियां और भी कई सामाग्री मिली थी. जिसने सूबे में एक और सियासी बहस छेड़ दी थी. भाजपा ने टीएमसी पर निशाना भी साधा है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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