/एनकाउंटर में मारा गया बारुईपुर रेप-मर्डर केस का आरोपी, क्राइम सीन रीक्रिएक्शन के दौरान की हथियार छीनने भागने की कोशिश

जैसे ही इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई, वो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उन्होंने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन किया. इसकी वजह से रविवार को सियालदह-नामखाना रेल लाइन करीब घंटे तक डिस्टर्ब रही और वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर सकी. जबकि सड़क पर 5 घंटे तक जाम लगा रहा. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो गुस्साए लोगो ने पथराव कर दिया. जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया था. धीरे-धीरे इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया, पूर्व सीएम ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बरुईपुर जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें बलप्रयोग करके जबरन रोक लिया गया था.