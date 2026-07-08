/एनकाउंटर में मारा गया बारुईपुर रेप-मर्डर केस का आरोपी, क्राइम सीन रीक्रिएक्शन के दौरान की हथियार छीनने भागने की कोशिश

West Bengal News: बरुईपुर रेप और मर्डर केस के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. क्राइम सीन को फिर से बनाने के दौरान, उसने पुलिस से हथियार छीनने और उन पर गोली चलाने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो प्रभास को लगी, अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.
दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर इलाके में रहने वाली 12 साल की किशोरी शनिवार शाम को कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी. इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई. रविवार सुबह उसका शव पास के एक तालाब से बरामद किया गया. परिवार ने आरोप लगाया कि 4 लोग उनकी बेटी को जबरन अपने साथ ले जाते हुए देखे गए थे. उन्होंने आरोपियों पर बेटी के साथ रेप-मर्डर का आरोप लगाया.
इस वारदात को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया. इस क्रूरता को लेकर बोलते हुए सूबे के मुखिया सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी. बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम उसे क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए ले जा रही थी.
जैसे ही इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई, वो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उन्होंने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन किया. इसकी वजह से रविवार को सियालदह-नामखाना रेल लाइन करीब घंटे तक डिस्टर्ब रही और वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर सकी. जबकि सड़क पर 5 घंटे तक जाम लगा रहा. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो गुस्साए लोगो ने पथराव कर दिया. जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया था. धीरे-धीरे इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया, पूर्व सीएम ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बरुईपुर जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें बलप्रयोग करके जबरन रोक लिया गया था.