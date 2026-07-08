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एनकाउंटर में मारा गया बारुईपुर रेप-मर्डर केस का आरोपी, क्राइम सीन रीक्रिएक्शन के दौरान की हथियार छीनने भागने की कोशिश

West Bengal News: बारुईपुर रेप और मर्डर केस के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. उसने पुलिस से हथियार छीनने और उन पर गोली चलाने की कोशिश की.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:15 AM IST
एनकाउंटर में मारा गया बारुईपुर रेप-मर्डर केस का आरोपी, क्राइम सीन रीक्रिएक्शन के दौरान की हथियार छीनने भागने की कोशिश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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