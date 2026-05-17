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Hindi Newsदेशगायों का बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? बंगाल में BJP विधायक ने पूछा अनोखा सवाल; TMC ने तंज कसते हुए किया पलटवार

गायों का बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? बंगाल में BJP विधायक ने पूछा अनोखा सवाल; TMC ने तंज कसते हुए किया पलटवार

पश्चिम बंगाल में हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रेखा पात्रा उस वक्त चर्चा में गईं, जब उन्होंने गायों का जन्म प्रमाण पत्र मांग दिया. अब टीएमसी ने उनपर तंज कसते हुए तीखा पलटवार किया है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 17, 2026, 08:03 PM IST
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गायों का बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? बंगाल में BJP विधायक ने पूछा अनोखा सवाल; TMC ने तंज कसते हुए किया पलटवार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद कई एक्शन देखने को मिल रहे हैं. इस बीच नव निर्वाचित बीजेपी विधायक रेखा पात्रा उस वक्त चर्चा में आ गईं, जब उन्होंने मवेशियों से लदे एक वाहन को रोका और गायों का जन्म प्रमाण पत्र मांग दिया. अब इस पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से तीखा पलटवार किया गया है. 

दरअसल,  बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने शनिवार (16 मई) को मवेशियों से लदे एक वाहन को रोका और इसके बाद उन्होंने कहा कि मवेशियों की उम्र साबित करने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र दिखाने चाहिए. यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब बंगाल में गौ-तस्करी और गायों की सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान चलाए जा रहे हैं. 

जानिए क्या है पूरा मामला? 

हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेखा पात्रा ने शनिवार को औचक निरीक्षण के दौरान लेबुखाली क्षेत्र में मवेशियों से भरे वाहन को रोका. इसके बाद उन्होंने वाहन में लदी गायों को नीचे उतारकर एक पेड़ के नीचे बांध दिया और उन्हें चारा और पानी उपलब्ध कराया. 

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इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में अवैध मवेशी तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के मवेशियों के वध पर रोक है. 

बीजेपी विधायक ने क्या कहा? 

बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्देशानुसार 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर सख्त प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध रूप से गायों का परिवहन करता पकड़ा जाता है, तो हमें उन्हें पकड़ना चाहिए और उनसे गायों के जन्म प्रमाण-पत्र मांगने चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Operation Kisan Part 2: प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?

टीएमसी ने किया तीखा प्रहार 

बीजेपी विधायक के इस बयान पर टीएमसी की ओर से तीखा पलटवार किया गया है. टीएमसी ने पूछा कि क्या रेखा पात्रा किसी बीजेपी शासित राज्य से गाय का जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकती हैं. टीएमसी नेता वरिष्ट नेता और विधायक कुणाल घोष की ओर से कहा गया कि हम सम्माननीय विधायक से अनुरोध करते हैं कि वे किसी डबल इंजन राज्य से गाय का जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र लाकर दिखाएं. यह हम सभी के लिए उपयोगी भी होगा. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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