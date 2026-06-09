/BGB ने ठुकराया, BSF ने गले लगाया! मानसून की मार झेल रहे बांग्लादेशियों का सहारा बने भारतीय जवान

BSF: भारतीय सेना के जवान एक तरफ जहां दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी उदारता और दया लोगों का दिल जीत लेती है. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी सेना के जवानों ने फिर से उदारता दिखाई है. भारत और बांग्लादेश के नो-मैन्स लैंड (किसी का इलाका नहीं) में फंसे 10 बांग्लादेशियों के जवानों ने मदद की है. ये लोग बारिश-आंधी में पहाड़ी में छिपे थे लेकिन इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए BSF ने अब परिवार को जलपाईगुड़ी शहर के एक होल्डिंग सेंटर में ले आया है. वहां उन्हें आश्रय और खाना दिया जा रहा है.