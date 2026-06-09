/BGB ने ठुकराया, BSF ने गले लगाया! मानसून की मार झेल रहे बांग्लादेशियों का सहारा बने भारतीय जवान

BSF: भारतीय सेना के जवान एक तरफ जहां दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी उदारता और दया लोगों का दिल जीत लेती है. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी सेना के जवानों ने फिर से उदारता दिखाई है. भारत और बांग्लादेश के नो-मैन्स लैंड (किसी का इलाका नहीं) में फंसे 10 बांग्लादेशियों के जवानों ने मदद की है. ये लोग बारिश-आंधी में पहाड़ी में छिपे थे लेकिन इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए BSF ने अब परिवार को जलपाईगुड़ी शहर के एक होल्डिंग सेंटर में ले आया है. वहां उन्हें आश्रय और खाना दिया जा रहा है.
ये लोग जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के सकाती में श्याम सीमा चौकी के पास कई दिनों से नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया था और कथित तौर पर उनके दस्तावेज जब्त कर लिए थे. इन्हें शनिवार सुबह सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड (BGB) के साथ बातचीत के बाद परिवार को वापस धकेल दिया था. बांग्लादेशी सैनिकों (BGB) ने गांव वालों को भड़काकर इन लोगों के दस्तावेज छीन लिए थे.
इन लोगों ने कहा कि वे बंगाल सरकार की नई गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए "डिटेक्ट एंड डिपोर्ट" पॉलिसी की वजह से खुद ही बॉर्डर पर आए थे, ऐसा नहीं है कि BSF ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था. मानसून से पहले की बारिश की वजह से खुले में रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, परिवार ने खेतों के बीच एक पतली सी पहाड़ी पर पनाह ली थी. हालांकि, ये लोग बारिश की मार झेल रहे थे.
BSF उन्हें जलपाईगुड़ी शहर के एक होल्डिंग सेंटर में ले आई, एक लोकल रहने वाले ने कहा, "जब उनके अपने देश ने दुश्मनी की, तो भारत ने पक्का किया कि परिवार को और तकलीफ न हो. BSF ने BGB से परिवार को बांग्लादेश भेजने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस में तेजी लाने को कहा है.