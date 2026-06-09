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BGB ने ठुकराया, BSF ने गले लगाया! मानसून की मार झेल रहे बांग्लादेशियों का सहारा बने भारतीय जवान

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सेना के जवानों ने फिर से उदारता दिखाई है. भारत और बांग्लादेश के नो-मैन्स लैंड (किसी का इलाका नहीं) में फंसे 10 बांग्लादेशियों के जवानों ने मदद की है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:59 AM IST
BGB ने ठुकराया, BSF ने गले लगाया! मानसून की मार झेल रहे बांग्लादेशियों का सहारा बने भारतीय जवान

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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