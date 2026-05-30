बंदूक, जिंदा कारतूस और...तृणमूल नेता पर घर से बरामद हुए हथियार, पूछताछ में खोले कई राज

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही सुवेंदु सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. इसी के तहत पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के करीबी तृणमूल नेता अजित साहा और उनके भाई सुजीत साहा की गिरफ्तारी के बाद अब भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. इस हथियार बरामदगी की घटना को लेकर फिर से सियासी हलचल मच गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

अजित साहा और उनके भाई इस समय पुलिस के हिरासत में हैं. उनसे पूछताछ हुई औरपूछताछ के बाद मछलंदपुर के शक्तिनगर इलाके में सुजीत साहा की एक जमीन से 3 दोनाली बंदूकें और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए, इस हथियार बरामदगी की घटना को लेकर उत्तर 24 परगना के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में फिर से हलचल मच गई है.

उगाही, आर्थिक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों में कुछ दिन पहले ही उत्तर 24 परगना जिला परिषद के स्वास्थ्य कार्याध्यक्ष अजित साहा और उनके भाई सुजीत साहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लगातार पूछताछ के दौरान सुजीत साहा टूट गए और मछलंदपुर के शक्तिनगर इलाके में अपनी एक जमीन में हथियार छिपाकर रखने की बात कबूल कर ली.

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इसके बाद आज गोबरडांगा थाने की पुलिस गिरफ्तार दोनों भाई अजित और सुजीत साहा को कड़ी सुरक्षा में सीधे उसी जमीन पर ले गई, वहां पर खुदाई करते ही मिट्टी के नीचे से एक-एक कर तीन दोनाली बंदूकें और कई जिंदा कारतूस निकले. पूरे इलाके में अजित साहा और उनके भाई के खिलाफ उगाही व सिंडिकेट राज चलाने के ढेरों आरोप हैं और अब उनकी जमीन से इस तरह आधुनिक हथियार बरामद होने से हड़कंप मच गया है.

पुलिस जांच कर रही है कि ये हथियार आखिर किस मकसद से और किसके निर्देश पर वहां जमा किए गए थे. राजनीतिक हिंसा फैलाने के लिए या किसी और बड़े आपराधिक काम के मकसद से ये हथियार छिपाए गए थे, यह जानने के लिए आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है. तृणमूल नेता के भाई की जमीन से इस तरह हथियार बरामद होने की घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है. इस घटना के बाद मछलंदपुर और गोबरडांगा थाना इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.