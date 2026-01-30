Advertisement
trendingNow13091184
Hindi Newsदेशडर रही है BJP..., पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा

'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा

West Bengal News: महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला और मोहम्मद शमी के बाद अब पूर्व भारतीय फुटबॉलर मेहताब हुसैन को SIR सुनवाई का नोटिस मिला है. जिसके बाद TMC ने बीजेपी को घेरा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 30, 2026, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा

Mehtab Hussain: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार तंज कस रही हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय फुटबॉलर मेहताब हुसैन को पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग (EC) से एक नोटिस मिला है, जिसमें उनके नाम और उनके माता-पिता के नाम में अंतर का हवाला देते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है. इस हफ्ते मिले इस नोटिस में हुसैन को 1 फरवरी को अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. 

पूर्व फुटबॅालर को मिला नोटिस
इस हफ्ते मिले इस नोटिस में हुसैन को 1 फरवरी को अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. हालांकि पूर्व फुटबॉलर ने  बताया कि उसी दिन पहले से तय मैच के कारण, वह 2 फरवरी को दक्षिण 24 परगना के मल्लिकपुर में अब्दुस शुकुर हाई स्कूल में पेश होंगे. हुसैन SIR प्रोसेस के तहत बुलाए जाने वाले पहले खिलाड़ी नहीं हैं इससे पहले, महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला और मोहम्मद शमी जैसे जाने-माने लोगों को भी SIR प्रोसेस के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया था.

TMC ने जमकर की आलोचना
उन सभी ने समन का पालन किया और अपनी-अपनी सुनवाई के लिए पेश हुए. इन नोटिसों की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कड़ी आलोचना की है, जिसने SIR प्रोसेस के पीछे के मकसद पर सवाल उठाए हैं, खासकर मशहूर खिलाड़ियों को टारगेट करने पर. X पर एक पोस्ट में, सत्ताधारी पार्टी ने तर्क दिया कि मेहताब हुसैन और दूसरे खिलाड़ियों को समन भेजना BJP के डर की असली गहराई है.

Add Zee News as a Preferred Source

डर रही है बीजेपी
पोस्ट में आगे लिखा कि जिन खिलाड़ियों ने भारत को अपने सीने पर पहना, स्टेडियम में तिरंगा लहराया और देश को गर्व महसूस कराया, उन्हें अब SIR सुनवाई में घसीटा जा रहा है ताकि वे 'साबित' कर सकें कि वे कौन हैं. यह भाजपा के डर की असली गहराई है. हुसैन की कामयाबियों को हाईलाइट करते हुए TMC ने लिखा, मोहम्मद शमी और लक्ष्मी रतन शुक्ला के बाद, भारत के पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन, जिन्होंने 33 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जो ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के लिए खेले हैं, जिनकी पहचान हमेशा भारत रही है, उन्हें अब स्पेलिंग की गलतियों के लिए बुलाया जा रहा है.

हो रहा है विरोध
आखिर में लिखा कि जब ग्लोबल स्टेज पर देश को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट्स को भी नहीं बख्शा जाता, तो यह साफ है कि यह SIR इलेक्टोरल रोल के बारे में नहीं है, बल्कि भाजपा की हताशा और कब्जे वाले इलेक्शन कमीशन द्वारा बढ़ावा दिया गया हैरेसमेंट है. रूलिंग तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रोसेस का बार-बार विरोध किया है.  (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mehtab Hussain

Trending news

भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज