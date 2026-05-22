बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन, ताला तोड़कर पूर्व DCP के घर में घुसी ED; 9 ठिकानों पर चल रही है तलाशी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. ED मुर्शिदाबाद में सोना पप्पू और शांतनु सिन्हा बिस्वास से जुड़े मामले में 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. शांतनु सिन्हा कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं, ED की टीम उनके घर में ताला तोड़कर घुसी है. जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें मोहम्मद अली उर्फ मैक्स राजू, सौरव अधिकारी, शांतनु सिन्हा बिस्वास के भांजे और मुर्शिदाबाद स्थित शांतनु के ठिकाने भी शामिल हैं.

बिजनेमैन भी हुआ गिरफ्तार

इन जगहों में मोहम्मद अली उर्फ ​​मैक्स राजू, बिस्वास के भतीजे सौरव अधिकारी और बिस्वास के एक "करीबी साथी" रुहिल अमीन अली हैं. जो कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और मुर्शिदाबाद में बिस्वास का घर शामिल है. पोद्दार को ED ने 18 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, बिस्वास को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में एजेंसी ने अप्रैल में जॉय एस कामदार नाम के एक लोकल बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया था.

अभी भी चल रही है जांच

ED ने पहले कहा था कि सोना पप्पू उर्फ ​​बिस्वजीत पोद्दार एक "हिस्ट्रीशीटर" था और वह अपने साथियों के साथ पश्चिम बंगाल में जमीन हड़पने से जुड़े मामलों में वॉन्टेड था. उनका नाम पहली बार 2015 में बालीगंज रेल यार्ड में हुई एक हिंसक झड़प के सिलसिले में सामने आया था. जांच करने वालों ने कहा कि पोद्दार के खिलाफ बाद में कई क्रिमिनल आरोप सामने आए, जिसमें 2017 में एक मर्डर केस और 2021 में प्रेसिडेंसी जेल के बाहर मुन्ना पांडे पर कथित हमला शामिल है. इन्वेस्टिगेटर अभी अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और बिस्वास के परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं.

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Murshidabad, West Bengal: The Enforcement Directorate (ED) raided the ancestral home of Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas in Murshidabad. Officials broke open the locked house and carried out a search operation with the support of central forces. A team of… pic.twitter.com/ItQ9cktcic May 22, 2026

कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

नौ घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद, ED ने सोना पप्पू को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में, ED ने आरोप लगाया कि सोना पप्पू ने दूसरों की जमीन और प्रॉपर्टी को बहुत कम दामों पर हड़पने के लिए डराने-धमकाने के तरीके अपनाए थे.