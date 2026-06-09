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कोर्ट के बाहर लोगों का फूटा गुस्सा, TMC के पूर्व विधायक बने निशाना; जमकर बरसाए अंडे-गोबर

TMC: तृणमूल के पूर्व MLA सब्यसाची दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जब वो कोर्ट से जा रहे थे तो उनपर गुस्साए लोगों ने अंडे फेंके और गोबर फेंके. कोर्ट के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:41 PM IST
कोर्ट के बाहर लोगों का फूटा गुस्सा, TMC के पूर्व विधायक बने निशाना; जमकर बरसाए अंडे-गोबर

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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