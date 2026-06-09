/कोर्ट के बाहर लोगों का फूटा गुस्सा, TMC के पूर्व विधायक बने निशाना; जमकर बरसाए अंडे-गोबर

Sabyasachi Dutta: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सुवेंदु सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है. इसी बीच तृणमूल के पूर्व MLA सब्यसाची दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन पर भारी रकम वसूलने का आरोप है. मधुसूदन चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में राजारहाट-न्यूटाउन के पूर्व MLA और वार्ड नंबर 31 के पार्षद सब्यसाची दत्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उनपर अंडे फेंके गए.
फेंके गए अंडे
जब पूर्व विधायक को पुलिस, कोर्ट से लेकर जा रही थी तो वहां पर खड़े लोगों ने पूर्व विधायक के ऊपर अंडों की बरसात कर दी. इतना ही नहीं, उनपर टमाटर और गोबर भी फेंके गए. पुलिस स्टेशन के बाहर और बाद में कोर्ट परिसर के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई. कोर्ट के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की. इससे पहले भी टीएमसी के कई नेताओं पर गुस्साए लोगों ने अंडे फेंके थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ नाराजगी काफी समय से थी. सॉल्ट लेक, राजारहाट और न्यू टाउन इलाके में कई लोग उनके व्यवहार और कथित गतिविधियों से असंतुष्ट थे.
हुई थी गिरफ्तारी
उन्हें सोमवार रात न्यूटाउन में उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया. लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया, हालांकि, बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. गौरतलब है कि दत्ता 2019 तक बिधाननगर के मेयर रहे, उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव बारासात से लड़ा, लेकिन BJP से हार गए. उन्हें राजनीतिक दलबदलू के तौर पर भी जाना जाता था. 2019 में, वह BJP में शामिल हो गए, लेकिन दो साल बाद TMC में वापस आ गए. दत्ता की गिरफ्तारी ने ममता बनर्जी की पार्टी के उन नेताओं के पार्टी छोड़ने और गिरफ्तारियों की कड़ी को और बढ़ा दिया, जो पश्चिम बंगाल में सत्ता खोने के बाद से पार्टी छोड़ रहे थे.