/कोर्ट के बाहर लोगों का फूटा गुस्सा, TMC के पूर्व विधायक बने निशाना; जमकर बरसाए अंडे-गोबर

हुई थी गिरफ्तारी

उन्हें सोमवार रात न्यूटाउन में उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया. लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया, हालांकि, बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. गौरतलब है कि दत्ता 2019 तक बिधाननगर के मेयर रहे, उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव बारासात से लड़ा, लेकिन BJP से हार गए. उन्हें राजनीतिक दलबदलू के तौर पर भी जाना जाता था. 2019 में, वह BJP में शामिल हो गए, लेकिन दो साल बाद TMC में वापस आ गए. दत्ता की गिरफ्तारी ने ममता बनर्जी की पार्टी के उन नेताओं के पार्टी छोड़ने और गिरफ्तारियों की कड़ी को और बढ़ा दिया, जो पश्चिम बंगाल में सत्ता खोने के बाद से पार्टी छोड़ रहे थे.