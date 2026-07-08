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'चोर-चोर...', कोलकाता में मार्च निकाल रही ममता बनर्जी पर फेंके गए अंडे; झड़प के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां

कोलकाता में टीएमसी के विरोध मार्च पर अंडे फेंके गए हैं. बताया जा रहा है कि बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकले मार्च पर लोगों ने अंडे फेंके हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:28 PM IST
'चोर-चोर...', कोलकाता में मार्च निकाल रही ममता बनर्जी पर फेंके गए अंडे; झड़प के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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